台南》高思博新台南起義9日行腳 串連人民怒火推翻民進黨

2018年08月06日 13:05 中時 程炳璋

國民黨台南市長提名人高思博（左二）說明新台南起義從9日開始，各區會找來政壇名人助講。（程炳璋攝）

國民黨台南市長提名人高思博（右四）與議員喝起西瓜汁，象徵起烈士義時的歃血為盟。（程炳璋攝）

國民黨台南市黨部主委謝龍介（左一）拿出招牌秘雕戲偶，與台上的「阿博」布袋戲偶對話。（程炳璋攝）

國民黨台南市長高思博喊出「新台南起義」將從口號化為行動，國民黨議員、里長參選人6日號召民眾聚集在台南市東區關帝殿，宣告9日起展開37區行腳，將在1個月內踏遍台南市37區，搭配名人開講，串連不滿台南市過去暴政的百姓怒火，在11月24日用選票推翻民進黨執政。

「老人缺健保、幼兒缺托育、青年缺工作、政府缺稅金」高思博形容台南目前4大窘境，提到台南市長期在民進黨暴政之下，有形、無形皆破壞傳統家庭基本價值，有形價值包括自用房屋應免稅，卻只有台南違法漲稅，空汙法要強制汰除舊卡車，溼地法限制開發，都是妨害居民生計。無形價值則是滅香，是消滅南台灣宗教信仰的傳統。

強調要讓對民進黨長期執政反感的台南人覺得不孤單，高思博6日在關帝殿宣誓「新台南起義」正式化為行動，9日展開1個月的起義行腳，依照13個台南市議員選區舉辦遊行與廟口開講活動，各區接找國民黨高人氣的政壇明星到場助講。

高思博起義行腳首站從新營開始，計畫率先由前總統馬英久打頭陣、善化、新市區找來前行政院長張善政、大內與山上區有國民黨主席吳敦義、永康區有新北市長朱立倫、舊城區則有新北市副市長侯友宜、高雄市長參選人韓國瑜將到仁德區。

高思博表示，革命是推翻現有建設，起義是為了恢復台南傳統價值觀，兩者不同，新台南起義要讓台南市恢復過去的地位與光榮，台南市居民好成家。

宣示活動加入布袋戲與行動劇，國民黨台南市黨部主委謝龍介拿出招牌「秘雕」戲偶加入表演，藉詼諧的戲偶表演，與高思博一起宣告9日起將發動起義，掃除綠色暴政。

(中時 )