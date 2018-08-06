花蓮》木雕家西又完成新作〈鼠來寶〉 活靈活現

2018年08月06日 13:07 中時 范振和

花蓮縣太魯閣族木雕家西又．比木為新作〈鼠來寶〉，進行最後的收尾動作。（范振和攝）

花蓮縣木雕家西又雕刻的〈母愛〉，韻味十足。（范振和攝）

「奇雕原創」主人西又．比林（漢名林正章）6日完成〈鼠來寶〉創作，兩隻松鼠活靈活現，一如他為了全家生計，必須做更靈巧的努力。

「奇雕原創」位於新城鄉順安村北三棧61號之8，擺放不少西又．比林的作品，大門口就有兩件去年完成的木雕創作，右邊叫〈母愛〉，是紋面婦人抱1個、揹2個小孩，高1.3公尺、寬70公分的作品；左邊叫〈賢妻良母〉，高1.2公尺、寬50公分，2件作品儼然成了吸睛店招。

西又的父親在日據時期是蓋木屋的師傅，閒暇也會利用殘材雕刻自娛，從小耳濡目染，他也試著拿雕刀創作，23歲以粗獷技法雕出第1件人物作品，大受好評，從此，信心大增，走出個人風格。

太魯閣族的西又，長年靠山吃山，他表示，狩獵是部落傳統的日常，因而，他雕的動物包括，山豬、山羊、山羌、貓頭鷹、白鼻心等，也得心應手。

他在今天上午完成〈鼠來寶〉最後修飾收尾動作後，表示早在3年前已雕好2隻松鼠，最近心血來潮，從屋角翻出這件作品，靈感一來，加雕姑婆芋葉，創作變得更加鮮活。「自我感覺良好，就等有同感的收藏家上門了。」

50歲的西又原本都到海邊去揀拾漂流木，但去年沒有颱風沖下漂流木，即使想買，也買不了多少。同時，他原本有一位固定客戶，如今這位貴人去年也遠走大陸，「欠缺材料，作品也沒出路，真是屋漏偏逢連夜雨！」

西又育有4女1男，早已當了3個小孩的外公，10人住在一起，都靠他雕刻維生，最近，他有意出售創作後，再買生財器具給2個女兒合開蔥油餅店貼補家用，「但作品不好賣出，相當頭痛！」度小月期間，也從事原木桌椅代工呢！

(中時 )