大陸中產階級焦慮浮現 陸媒：國家應當有所作為

2018年08月06日 13:53 中時 楊家鑫

大陸經濟這幾十年迅速崛起，然而也累積許多問題，逐步引發中產階級焦慮。日前大陸網路瘋傳一篇題為「作為一個中產階級，我對國家有哪些不滿意」的文章，內容點出中產階級在大城市遇到的房價、子女教育等問題，引起熱烈討論與共鳴。對此，大陸《環球時報》總編胡錫進日前評論認為，全民對房價漲跌意願不盡相同，但大陸的社會制度能在解決這個問題上體現出有優勢；至於教育焦慮，政府雖然沒有大規模降低其熱度的有效辦法，但能從增大教育投入等方面先下手。國家應當也能夠有所作為。

日前一篇署名寧南山、題為「作為一個中產階級，我對國家有哪些不滿意」的文章在大陸網路瘋傳，引起熱議。文章指出，有些問題是政府和國民都知道很重要，也關係到每個人的切身利益，但目前看不到改善的希望，甚至趨勢是在變差的問題。一個是房價問題，為什麼一線城市年入50萬人民幣（約合250萬新台幣）的高收入家庭都覺得痛苦？很大一部分原因在於房價問題。

文章稱，「另一個是學前教育產業化，以前的教育是大學最貴，現在變成了幼稚園最貴了」，「為什麼放開了二胎，全國生育人數還是遠遠不及預期，從一個簡單的幼稚園學費就可以看出來。」

文章最後提到，不希望大陸未來變成下面這個樣子：「十幾億中國人日以繼夜的辛苦工作，爭搶教育資源，拼命工作還房貸，除了少數富人，大多數人，即使是年收入在發達國家都屬於高收入的人群，也生活在無法停止的勞碌，在城市牢籠裡面無止境的激烈競爭，用幾十年的時間還貸款，最後卻只能生活在幾十平米狹小空間。」

對此，大陸《環球時報》主編胡錫進日前發文呼籲，大陸政府官員們應當認真讀一讀。這篇文章說的都是上有老下有小、在大城市打拼的那些人的真實苦惱。政府應當與他們認真溝通，讓他們瞭解國家的努力方向，保持對未來的信心。國家應當也能夠有所作為。

(中時 )