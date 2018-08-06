外型激似金城武！「三高」獲賞識闖影視

2018年08月06日 13:18 中時 尤嬿妮

楊影（左）獲林隆璇賞識簽約出道。（青田音樂提供）

台大畢業、曾擔任英國跨界美聲天王羅素華生演唱會和聲的歌壇新人楊影，因有著林志炫清亮嗓音加上激似金城武的明星臉，讓製作人林隆璇一舉簽下，經過音樂創作、戲劇肢體等2年培訓，近期獲得電影導演馮光偉的賞識，不但在電影《台北我愛你》飾演懷才不遇的攝影師，更為該電影創作、演唱同名主題曲，讓他一出道就登上大螢幕，同時大展歌喉。

有著高學歷、高顏值、男高音「三高」的楊影，外表及氣質酷似金城武，聊起沒有被路人搭訕過的經驗？他笑說：「搭訕是沒有，不過像是搭計程車、吃自助餐或教課時，有滿多人都會說我長得有點像金城武；不過因為自己一開始沒什麼感覺，結果好像說著說著自己也被說服了！」楊影打趣說：「我常去的一家自助餐阿姨夾菜的時候會多一點點，不知道是不是我的錯覺！」

楊影畢業後從事流行音樂及藝術相關工作，因緣際會認識林隆璇老師，是繼林亭翰後，青田音樂推出的第二位全能型藝人，對於林隆璇恩威並重的栽培方式，楊影說：「老師佛性十足，即便覺得作品不夠好講話也很委婉，是跟學生打成一片的老師。」和老師的兒子林亭翰一起上課壓力大嗎？他笑回：「一點都不會！因為老師平常上課都是公私分明，加上亭翰本身跟老師的個性一樣都很佛性，跟他也成了詞曲創作腦力激盪的好夥伴，而且亭翰還常常開車送我回家！」

(中時 )