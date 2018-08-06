要川普逮人！委國控美右翼想置「他」死地

2018年08月06日 13:51 中時電子報 何宜玲

委內瑞拉總統馬杜洛。(圖/路透)

委內瑞拉總統馬杜洛(Maduro)昨日遭到炸彈無人機恐怖攻擊後，該國內政部長Nestor Reverol證實說，已經逮捕6名涉嫌暗殺馬杜洛總統的恐怖份子。他們昨天以2架各裝有1公斤炸藥的無人機，鎖定馬杜洛發動攻擊。

委內瑞拉總統馬杜洛警告說，肇事者將會面臨最嚴厲的懲罰。而且他把矛頭指向哥倫比亞總統桑托斯(Juan Manuel Santos)，他斷言暗殺事件的幕後主導者就住在美國佛羅里達州，可能是知識份子或金融家等右翼份子。

他還說攻擊的目的就是置他於死地，掀起委內瑞拉內戰。但是哥倫比亞斥責這一指控根本毫無依據。

馬杜洛在批評中，雖然沒有直接指名美國政府，但是他大聲疾呼美國總統川普要幫忙逮人。美國國家安全顧問波頓(John Bolton)公開回應說，如果委國政府有任何違反美國刑法的確切消息，我們都會認真看待。但是波頓也澄清說，美國政府根本沒有參與其中。

根據美聯社(AP)報導，2架分別裝有1公斤炸藥的無人機，昨日鎖定委國總統馬杜洛發動攻擊，其中1架無人機飛向馬杜洛和站在身旁的夫人Cilia Flores，遭到安全人員擊落。另外1架無人機飛往附近的1棟建築物後爆炸，造成7名國民警衛隊官兵流血受傷，其中3人身受重傷。

委國內政部長Reverol說，裝有1公斤炸藥的無人機爆炸後，至少波及附近50公尺左右的範圍。

現場目擊者指出，有1架沒有被鏡頭拍到的無人機，在降落後爆炸，起火燃燒。住在附近的居民看到爆炸後升起陣陣黑煙。

(中時電子報)