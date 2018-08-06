賴清德：保護選手參賽權 依洛桑協議用中華台北

2018年08月06日 13:45 中時 張理國

前奧運國手紀政推動東奧正名公投，引發中共反彈，行政院長賴清德今天接受YAHOO TV「彭博士觀風向」專訪表示，根據「洛桑協議」台灣的名稱是中華台北，相信很多人不滿意但是目前的狀況是這樣，選手參賽權政府要保護住；至於民間力推正名，政府抱持尊重立場。

紀政發起「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所 有國際運動賽事及2020年東京奧運」？目前已進入第2階段成案連署。但公投導致中共杯葛台中市舉辦東亞青運，讓台灣權益受損。

賴揆說，民間社團有在發動日本東京奧運應該用台灣做為代表隊的名稱也沒有錯，紀政代表台灣參加3次的奧運當時的名稱統統都是台灣；不過，根據「洛桑協議」台灣的名稱是「中華台北」，所以民間的力量政府都尊重，包括日本友人對台灣的關心政府也表達感謝。

賴揆說，「洛桑協議」的規定台灣參與奧運的名稱就是中華台北，相信很多人不滿意，但是目前的狀況是這樣；政府也認為，運動選手的參賽是很重要的，這個權利政府要保護住。

賴揆也說，「多數的人在談到我們自己的國家會用中華民國，可是我們一般在稱呼的時候大概都是講台灣嘛，其實這個都是都是代表我們的國家，所以當很特別的使用『中華台北』時，像他當台南市長就會認為什麼用台北，那台南有沒有被代表到？所以台灣社會這股力量，政府非常知道，為何要去推動這樣的活動，也表示尊重」。

賴揆說明，當這個國際奧會已經做出決定，還是希望台灣遵「洛桑協議」用中華台北的名稱，這樣的訊息也提供台灣社會能夠瞭解去判斷。

(中時 )