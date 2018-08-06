籃球》電信女籃、台師大締結教練團 漸進培訓好手

中華電信女子籃球隊今天和台師大女籃隊舉行簽約儀式，正式成立教練團，攜手培養國內籃球新秀。（記者陳筱琳攝）

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中時電子報
／台北報導

中華電信女籃建教合作再添新夥伴！電信女籃不只和南山高中建教合作，今天再和台灣師範大學女籃正式簽約，正式締結成立教練團，由台師大女籃教練梁嘉音擔任總教練，搭配電信女籃執行教練黃曉潔、南山高中女籃教練李陸臻，透過更好的整合讓球員、球隊發展更穩定。

梁嘉音表示，過去電信和台師大及南山都有關係，可惜沒有好好整合，今年中華電信基金會提出概念，要整合三支球隊，把訓練統一化，讓整體戰力發揮到最佳。

李陸臻則說，透過這樣「一條龍」式的建教合作，打造出金字塔式的體制，球員不但從高中、大學、成人隊一路合作打球，能夠藉由長時間合作建立認同感和向心力，也不用再去熟悉新戰術、新隊友，甚至到卸下球員身分後還能到母企業中華電信服務，給予球員更穩定的未來。

上個月才正式接掌電信女籃兵符的黃曉潔指出，球隊橫跨高中、大學及WSBL，三位教練雖然平時各自負責一隊，仍會彼此分享訓練中需要調整或改善的部分，全力協助球員成長。

中華電信董事長鄭優說：「中華電信從六十年代便成為政府推動女籃的重要推手，銜接國中、高中、大學到職業隊，今天結合大學體育相關科系的翹楚台師大攜手並進，相信會帶給球員更好的指導與照顧，也期待國內各大企業能共襄盛舉，投入資源帶動各項運動發展。

中華電信曾和南山高中女籃建教，但球隊贏得HBL 88學年賽季的女子甲級冠軍後解散，2015年再度合作，從資格賽拚到8強，近兩屆聯賽都入列4強，上學年更獲得亞軍，今年雅加達-巨港亞運中華女籃代表隊的王維琳、陳晏宇，都來自電信女籃。

(中時電子報)

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