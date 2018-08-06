台中慈濟醫院「送藥到府」 病患大讚「足感心」

台中慈濟醫院由輪值藥師「送藥到府」，並進行衛教宣導、提醒用藥安全。（院方提供）

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台中慈濟醫院藥師李家豪親自「送藥到府」，主動幫助更多有需要的人，讓他覺得超有成就感。（王文吉攝）

衛福部健保署統計，國內領有慢性病連續處方箋人數高達近600萬人，部份民眾因工作繁忙或行動不便未能按時領藥，不利病情控制。台中慈濟醫院推出「送藥到府」服務，由輪值藥師依約定時間將藥品送到家裡，並親自向病患說明藥物注意事項，落實「家庭藥師」制度 。

台中慈濟醫院7月起啟動「送藥到府」服務，特別派任專屬駕駛陪同藥師送藥，日前藥學部藥師李家豪將治療胃食道逆流的藥品送到王先生家裡，王先生大感意外：「還以為『送藥到府』是快遞、宅配，還是信件之類的就已經很好了，想不到居然是藥師親自送來！」

黃媽媽照顧年逾九旬、已臥床許久的老伴，因為先生藥物種類繁多，需要更清楚的說明，她喜歡「醫院藥袋有藥物圖片、使用說明還有副作用提醒」。黃媽媽表示，有了「送藥到府」，再也不必煩惱老伴沒人看顧的問題，也不必擔心等到藥都吃完了，才發現忘記領藥。

李家豪說，走出醫院親自把藥送到病人家，感覺很不一樣。以往都是坐在櫃檯發藥給病人，有時一忙起來也無法更詳細指導用藥，因為「送藥到府」服務，走進民眾住家，發現藥師能幫助更多有需要的人，超有成就感。

藥學部藥劑科主任李雅蓁指出，該院「送藥到府」第一階段施行，是針對領有慈濟醫院慢性處方箋的潭子區居民，透過診間醫師、跟診人員填寫「代送藥品同意書」，手續完成後，藥師就會安排下次領藥時間，直接送藥到府，未來將視各區需求再擴大，嘉惠更多鄉親。

(中時 )

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