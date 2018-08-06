柯P若選2020 沈富雄曝最慘的是這兩人

台北市長柯文哲（右）。（資料照，黃世麒攝）

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中時電子報
／綜合報導

據最新民調指出，2020年總統大選，民進黨方面由賴清德大勝蔡英文；國民黨方面則由朱立倫勝出，但台北市長柯文哲若加入戰局，支持度與看好度都居冠。前民進黨立委沈富雄撰寫「台灣最大尾」現象的省思一文，並列出七點，其中他說柯P若選2020，蔡英文或賴清德恐步姚文智後塵。

深綠的新台灣國策智庫日前曾發布民調指出，2020總統大選時，民進黨若推出賴清德，國民黨則由朱立倫征戰，在賴朱柯三人競逐下，賴清德支持度勝過朱立倫和柯文哲。

然而，據旺旺中時媒體集團最新民調，2020年總統選舉，民進黨方面由賴清德的28.2%，大勝蔡英文13.3%；國民黨方面則由朱立倫的34.7％的支持度，領先馬英九的14.9％與吳敦義5.8％。若是蔡、朱、柯三人角逐之下，蔡英文支持度為12.1％，朱立倫26.9％，柯文哲31.5％，柯P贏朱4.6個百分點，而蔡英文支持度甚至不到朱立倫的一半。民進黨若改由賴清德上場，賴清德獲15.4％民眾支持，朱立倫26.7％，柯文哲32％，柯P仍舊勝出。

對此，沈富雄在臉書發文指出，近期這兩份民調提早做2020大選的預測，因調查單位藍、綠各一，機構效應可以互抵，仍可看出端倪。他分析七點，包括一、「尾大不掉」之勢乃民進黨自作自受，四年前引節度使平權宦之禍，結果節度使不受節制，已成藩鎮之亂。二、柯P自是得意，恐成夜難眠，但他不傻，Peak太快，難成大局。三、國民黨開出平盤，基本盤略縮但仍在，今後只能向上，下跌有限。至於第四點，沈富雄說柯P若選2020，蔡英文或賴清德恐步姚文智的後塵，最後形成藍、白對決，朱立倫比今日的丁守中有優勢。

沈富雄接著表示，五、柯P如不選2020，藍、綠對決，藍勝。六、民進黨目前形勢非常險峻，年輕人、中間選民及知識份子離他而去，中南部崩盤，台獨及廢核兩張神主牌失靈，頽勢繼續，中央被紅、白、深綠及獨派夾擊，無法脫身。七、台灣困中求生，尚未絶望，網路聲量不是一切，「學姐」現象只是曇花。

(中時電子報)

文章來源：沈富雄臉書

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