鳥鳥會說話！王傳家偷腥遭起訴　「尺寸不對」成鐵證

前職棒球星王傳家，被拍到與小三全裸偷情時下體「勃起」，被認定當時兩人在做性行為，成為今逆轉遭起訴關鍵。(示意圖／達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

王傳家怎也沒料到，會因控制不了「勃起」而逆轉遭起訴。（中時資料照）

中華職棒大聯盟前球星王傳家，遭妻子控告與杜姓女粉絲妨害家庭，雖胡女提出捉姦時兩人全裸共處一室的影片，但因為沒有捉姦在床畫面，台北地檢署先前以事證不足，將2人不起訴。但高檢署再議發回後，檢察官再度勘驗捉姦光碟發現，王傳家有1至2秒鐘勃起畫面，王妻認為「尺寸不對」，顯示兩人就是在嘿咻，成為今逆轉改依通姦罪起訴鐵證。

王傳家去年11月4日被胡女帶著徵信社人員，到新北市三峽區大學路上1間出租套房內逮到他與杜女全裸共處一室，因此對2人提出妨害家庭告訴，但2人異口同聲說沒有嘿咻，堅稱是清白，檢察官調查後，因沒有拍到兩人性器接合影片，處分不起訴。

胡女不服，向高檢署提起再議獲發回，北檢再度勘驗蒐證畫面後發現，胡女帶人衝進房內時，王傳家和小三都沒穿衣服，兩人急忙起身拿棉被、枕頭遮住身體，就在這個瞬間，拍到了王傳家下體硬挺的畫面，王妻和律師也指控王當時的「尺寸不對」，分明是正在發生性行為。

檢方再分別訊問王傳家和小三，王仍辯稱當時在洗澡、女方在床上休息，小三則辯稱是自己在洗澡，王在休息，由於雙方供詞不一，且王被拍到下體硬挺，因此逆轉認定雙方當時正在發生性行為，遂將兩人依通姦罪起訴。

(中時電子報)

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