哭！職場初衷殺手Top5 竟然是這些！？

2018年08月06日 14:02 中時電子報 綜合報導

你還記得剛畢業以及初步踏入社會時，充滿抱負的職場初衷嗎？根據最新出爐的《2018職場初衷大調查》顯示，社會新鮮人的初衷保存期限平均竟然只有3年？！究竟是哪些因素動搖了新鮮人的熱血職涯？又或是面臨了哪些不同的初衷考驗呢？

跌破眼鏡！逾7成職場青年的初衷仍在

許多人對於社會新鮮人的刻板印象，往往離不開抗壓性低的草莓族，但事實確實如此嗎？《2018職場初衷大調查》顯示，近7成的22~39歲的職場青年，仍然對於目前從事的職業抱持著期待或想像的初衷，更有超過10%的人自認入職時的初衷至今未曾動搖！

進一步地觀察職場青年的初衷類型發現，最多人期待從事的工作能夠與興趣結合，名列第二、三、四名分別是學以致用、才華被肯定以及拓展視野，亦有職場青年期望透過工作磨練勇氣與膽識。因此綜合以上前五名的職場初衷排行，可發現現今的職場青年在想法上有強烈的自主性，並期望可以透過工作磨練自我精進、工作與興趣的結合、拓展事業等目標，展現了新世代職場青年有更多的發展可能。

入職3年後初衷不再？職場初衷Top5殺手是它們！

究竟是哪些原因扼殺了懷抱夢想與熱情的職場初衷呢？雖然有近7成的職場青年仍保有入職時的初衷，但6成4的受訪者表示有感受到初衷逐漸消散淡化，更有1/3的人坦承，步入職場的前3年恐因現實的壓力不得不放棄初衷。透過調查結果得知，扼殺職場青年初衷的前5大原因分別是，薪資差異太大、工作壓縮生活與健康、升遷速度與制度不公、產業無前景，以及排列第5名的主管或客戶常提出不合理的要求。

在薪水不漲什麼都漲的世代，薪資與預期差異太大果然是逼迫職場青年不得不對現實低頭的最主要原因；其次是3C產品的日益進步，許多公司利用便利的通訊系統與員工密切聯繫，造成工作量遽增而導致工時過長，無法顧及生活品質及自身健康；最後，公司升遷速度太慢與升遷制度不公，使得職場青年對公司的貢獻與應得的獎勵不成正比。調查結果出爐後，許多網友紛紛感嘆並表示深有同感，正是這些職場的隱形殺手扼殺了最初懷抱的夢想與抱負。

長期為上班族發聲的「茶裏王」，邀請職場青年衝一波，找回最初的甘甜。(茶裏王提供)

不要氣餒！茶裏王邀年輕世代衝一波 體驗職場初衷正回甘！

「茶裏王」長期支持並為上班族發聲，期盼能夠如同茶裏王獨特的「單細胞萃取技術」，成就每一口回甘就像現泡的好茶，鼓勵職場青年突破職場低潮，並保有一顆勿忘初衷的心。茶裏王也將在求職季節，陸續分享時下5大熱門職業從業人員的初衷保鮮術，期望不論是已經遺忘初衷的職場青年還是正值低潮的上班族，都能夠勇敢地「衝一波，初衷正回甘」，一起從工作困境中萃取屬於自己最源頭的甘甜！(本篇與茶裏王合作)

(中時電子報)