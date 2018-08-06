縣府告議員 公器當武器 曹嘉豪嗆魏明谷「製造白色恐怖、 開民主倒車」

2018年08月06日 14:12 中時電子報 綜合報導

縣議員曹嘉豪近期因公開發言質疑縣府賤賣員林國宅商場，上周遭到縣府提告，曹嘉豪今（6）日召開「為民喉舌何罪之有」記者會，除了以詳細、具體的數字證明他有憑有據，所言非虛，更反擊縣長魏明谷「不敢自己提告」，竟把縣府公器當成政治迫害的武器，用彰化人納的稅金來告彰化人，順便讓自己省下律師費。曹嘉豪說，縣府與中央至今還無法針對問題的癥結「售價遠低於市價」的爭議提出合理說明；縣府之

前對有異議的員林國宅住戶提告，現在竟連依法監督縣政的議員也提告，他嗆魏明谷根本是「製造白色恐怖、開民主倒車」，民進黨還好意思說要推動轉型正義?

曹嘉豪強調，憲法保障人民的言論自由，縣府出售公產，本就是可受公評之事，何況他身為民意代表，「為民喉舌，何罪之有？」；再者，員林國宅地下室標售案紛擾已久，外界質疑不斷，彰化縣政府遲遲無法提出合理、完整之說明，卻在他宣布參選第19屆彰化縣議員後對他提告，還廣發媒體採訪，顯然有使他選舉不當選之意圖。為了維護自己的權益，並避免日後縣府對議論縣政的縣民提出訴訟威脅，將依《選罷法》反告魏明谷涉嫌「意圖使人不當選罪」，以正視聽。

內政部營建署興建的「員林國宅」於民國84年完工，國宅內的商業設施「百貨公司、超級市場」原標售底價為12億500餘萬元，但20年來都流標，2年前（105年5 月31日）終以總價3億4903萬餘元（折合每坪2萬6507元）標出。

曹嘉豪指出，雖然縣府推說這個價格是營建署訂的；但所有的員林人都知道，員林在卓縣長任期末的102年間，先後因184公頃市地重畫完工與員林鎮改制為員林市這兩大利多，房地產市場從隔年起鹹魚翻身，房價一路攀升至今，縣府要賣員林國宅的商場，對這麼重要的有利條件卻視而不見，既不去市場訪價，也不找人鑑價，一意孤行，依然拿著營建署102年所核定的價格出售。

令人難以理解的是，商場標售的2個月前（105年3月4日），縣府出售商場旁的乙區店舖（即台新銀行現址），每坪價格高達15萬1365元的。不過才短短2個月的時間，售價竟然差了6、7倍；同一區的商場、店舖，價差如此之鉅，曹嘉豪問「這不是賤賣，什麼才是賤賣？」更何況，得標的買主還是與縣長、立委都有私交的人，如何不引人議論？

曹嘉豪說，縣府先前對提出質疑的員林國宅住戶提告，不但檢察官不起訴，後來縣府提起再議也被駁回，換言之，司法已經認證了縣府標售員林國宅的過程確實有問題，他不明白魏明谷為何要一再浪費公帑對提出質疑的人提告。為了要維護國宅住戶權益，爭取縣民的言論自由，他決定挺身而出，全力對抗「製造白色恐怖、開民主倒車」的魏明谷。

(中時電子報)