大菁農場土方滑落堵住排水溝　民憂釀雨災

基隆市暖暖區東勢街100之1號的大菁農場，6月間因為大雨襲擊，導致農舍後方山坡的土方滑落掩蓋排水溝，市議員林明智（白衣者）獲報後邀集相關單位前往會勘，輔導大菁農場的業主改善水土保持措施。（張穎齊翻攝）

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基隆市暖暖區東勢街100之1號的大菁農場，6月間因為大雨襲擊，導致農舍後方山坡的土方滑落掩蓋排水溝。（張穎齊翻攝）
基隆市暖暖區水源路34之6號前的區域排水，因為排水溝中的管線、淤積造成排水宣洩不及，致使雨水無法直接流入暖暖溪中。（張穎齊翻攝）
基隆市暖暖區水源路34之6號前的區域排水，因為排水溝中的管線、淤積造成排水宣洩不及，致使雨水無法直接流入暖暖溪中。（張穎齊翻攝）

基隆市暖暖區東勢街100之1號的大菁農場，6月間因為大雨襲擊，導致農舍後方山坡的土方滑落掩蓋排水溝，當地居民擔心再有大雨來襲，恐怕釀成淹水災情，市議員林明智獲報後邀集相關單位前往會勘，輔導大菁農場的業主改善水土保持措施，並疏通排水溝。

暖暖區公所表示，由於大菁農場農舍後方的土方滑落處屬於私人土地，過去發生災害時，公所第一時間已經提報基隆市政府產業發展處，後續排水溝的清理和防護措施改善，業主應先行向產業發展處報備，再進行改善作業，並在改善完成後拍照備查。

產發處則表示，為維護山坡地水土保持及安全，已向業主提供大菁農場現場清理、植披生長鞏固邊坡的方法，待業主依規定報備後，就能疏通排水溝。

林明智指出，大菁農場是暖東峽谷中觀光休閒的景點，由於6月間的大雨，導致農舍後方的排水溝，被大量泥土掩蓋，為了改善現況，已請產發處來輔導業者，提供改善意見，並請業者向產業發展處報備，以免擅自施作違反水土保持規範。

另外，暖暖區水源路34之6號前的區域排水，因為排水溝中的管線、淤積造成排水宣洩不及，致使雨水無法直接流入暖暖溪中，造成過去發生多次路面淹水，林明智也與八堵里長蔡毓濱及相關單位現勘，共商解決之道。

林明智說，關於暖暖區水源路34之6號周邊排水溝堵塞問題，已請暖暖區公所、市府工務處河川水利科確認後，將由暖暖區公所來研議清淤、開挖埋設在地下的排水管，他後續也會協助公所編列預算，徹底改善排水涵管的淤積、堵塞情形。

(中時 )

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