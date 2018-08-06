從鐵工學徒到全縣模範父親　邱長盛父德楷模

2018年08月06日 14:21 中時 沈揮勝

父親節表揚場面溫馨。（沈揮勝攝）

魚池鄉公所在經典大飯店舉辦表揚模範父親，大合照見證爸爸的偉大。（沈揮勝攝）

社區婦女勁歌熱舞，慶祝父親節。（沈揮勝攝）

昔日是競選對頭，大雁村長謝棟漢（左），向老村長邱長盛（右）獻花祝賀當選全縣模範父親。（沈揮勝攝）

表揚大會現場，孫子與阿公溫馨互動的畫面。（沈揮勝攝）

獲表揚之模範父親與家族，興奮拍攝紀念照。（沈揮勝攝）

八月八日將至，各鄉鎮陸續辦父親節表揚大會！魚池鄉也提前在四日於日月潭經典大飯店舉辦Fathers day，13個村、13名全鄉模範父親代表，由鄉長陳錦倫與多名議員、貴賓頒獎祝福；大雁村前村長邱長盛同時獲選全縣模範父親，另將於八日在溪頭「妖怪村」接受縣府表揚。

13名模範父親分別為魚池村蔡樹和、東池村陳信德、大林村王舜德、東光村鐘漢魁、共和村黃福祥、新城村李慶升、大雁村邱長盛、中明村賴萬國、五城村胡星松、水社村黃聰明、日月村哖水獅、頭社村黃南親，以及武登村李春夏。

每位模範父親，都有他讓人感佩的事蹟。譬如出身五城村客家庄的胡星松，年輕時為家計在深山從事拖木車等高風險工作，雖已高齡83歲、兒孫滿堂，仍堅持田間工作，硬頸精神發揮極致；大林村王舜德擔任教職，專長為西式划船，曾任國家代表隊教練、師鐸獎表揚。

而獲選全縣模範父親的邱長盛，因家貧15歲就到台北當鐵工學徒，後轉行營造，與太太王昭陽一路刻苦相扶持，40歲經濟改善後立即返鄉照顧雙親，育有二子分別經商、擔任工程師。

邱長盛除把家庭照顧得很好、把孩子教養出高成就，更是熱心公益！他曾任2屆大雁村長、4屆調解委員，也當選過農會理事，甚至曾以得票數第1順位代理魚池鄉農會理事長。這次被推舉為全縣模範父親，幾年前曾與他競選對決的現任村長謝棟漢都稱讚說：「實至名歸！」

(中時 )