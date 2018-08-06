村上春樹DJ首秀 暢談寫作與音樂淵源

村上春樹變身DJ主持廣播節目《村上RADIO》。（取材自TOKYO FM／網路）

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王嘉源／綜合報導

「文章的寫法，我是從音樂中學到的。」日本知名作家村上春樹（69歲）首次擔綱音樂主持人（DJ）的廣播節目《村上RADIO～RUN & SONGS～》5日透過「FM東京」等日本全國38個電台播放。村上播送以跑步時聽的海外搖滾樂為主的歌曲，談論了寫作與音樂的密切聯繫。

在約一小時預先錄製的節目中，村上從自己收藏的音樂中挑選了9首爵士樂及搖滾樂播放，包括已故「披頭四」成員喬治·哈里森的《Between The Devil And The Deep Blue Sea》、龐克音樂人喬伊·雷蒙的《What A Wonderful World》等資深樂迷才知曉的翻唱曲目。

據日本共同社6日報導，村上還緬懷了由埃里克·伯爾登和「動物樂團」帶來的越戰時期紅極一時的反戰歌曲《Sky Pilot》，稱「（當時）從收音機中聽到這首歌，有種彷彿空氣都能刺痛人的特殊觸感」。他透露稱，那時候打開敞篷車的天窗，「很喜歡邊聽這首歌邊駕車。」

村上表示，「我最初並沒有成為作家的打算」。他經營過一家爵士樂咖啡廳，興趣在於音樂。他強調個人寫作風格學自音樂，「與其說向誰的小說學習寫作技巧，更傾向於感受節奏、和聲和即興演奏，用身體來寫作」。

村上還提及每年挑戰一次的全程馬拉松，坦露其獨特的想法稱：「如果下半身保持穩定，上半身則會變得柔軟。如此一來，寫作也會變得順暢起來。」

他也回答了部分民眾的疑問，稱希望自己的喪禮可安靜舉行，不需音樂；他又稱無法在放棄貓或放棄音樂之間二選一，因兩個選擇都會令他後悔。

節目最初村上略顯緊張，後半段則放鬆下來。他總結道：「很意外，居然感到非常有趣。期待很快再次與大家相約空中。」

(中時 )

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