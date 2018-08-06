台中特教學校報考街頭藝人 通過率百分百

台中特教學校鼓勵特教生潛能發揮，報考街頭藝人通過率百分百！（陳世宗翻攝）

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唐寶寶街頭藝人陳尚哲通過街頭藝人甄選！（陳世宗翻攝）

台中市持續推展人本教育理念，台中特殊教育學校從97年起推動「街頭藝人培訓計畫｣，支持特教學生激發潛能，今年共9位學生參加街頭藝人甄選，全數通過證照通過率僅4成的表演藝術類別。市府教育局表示，將與學校持續合作，陪伴特教生克服身心障礙、超越自我。

教育局指出，此次街頭藝人甄選，表演藝術類共811組報名，324組通過，通過率僅4成。但台中特殊教育學校9位學生以樂器演奏及歌唱長才參加甄選，經過1年多的練習，均全數獲得證照。包括吹奏陶笛的潘進富、陳孟綺、蔡瑜芳；許詠淇、陳尚哲、邱聖凱吹奏薩克斯風；吳億鈞、韓宇頁演奏電子琴；李祥民則是歌唱。

教育局說，台中特殊教育學校推動「街頭藝人培訓計畫｣已逾10年，讓對音樂領域有天分及興趣的學生，在學校有免費學習樂器的機會，並透過外聘專業教師、助教，協助學生與家長建立共學機制，提升學習成效。加上今年9位獲證照肯定的學生，學校已輔導共28位學生獲得證照，其中多位在各景點展演，散發自信及快樂。

教育局長彭富源說，感謝台中特殊教育學校在街頭藝人培訓方面，整合資源推展長期規劃。將持續秉持以人為本的理念，與學校合作，滿足不同教育階段族群的學習需求，鼓勵孩子發揮潛能。

(中時 )

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