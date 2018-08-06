教育部推「小玉山計畫」明年送2、30位碩士生出國讀博士

2018年08月06日 15:07 中時 林志成

教育部整合「公費留學」、「共資共名」等計畫成「台灣菁英獎學金計畫」（又稱「小玉山」計畫），明年編列5000萬元經費，將送2、30位國內碩士班畢業3年內的學生，到國外百大名校就讀博士，成為未來我國大學師資來源。

教育現行「公費留學」計畫，每年送出約115位學生出國，1年補助他們3萬美元（約90萬元台幣），理工領域領3年、人文領域領4年，他們學成後，可在國外工作15年才回國。不過國內大學對於新科技的人才非需求常迫切，這管道難解燃眉之急。

同時，教育部現在跟國外12所排名百大的大學有「共資共名」計畫，我國送菁英學生到這些學校讀書，雙方各負擔一半費用。但因為對方要付費，就很挑剔，常常我方送5人過去，對方只收1人，難達預期成效。

教育部因此將「公費留學」及「共資共名」整併後，再增加一些資源，發展成「台灣菁英獎學金計畫」，主要是送國內碩士班畢業3年內的學生到國外百大名校就讀，而且以攻讀政府極力發展的「5+2產業」、半導體、人工智慧及資訊安全等領域為主。

教育部次長姚立德表示，各大學可以推薦「台灣菁英獎學金計畫」的人選，教育部面試後，再決定是否選送他們出國讀博士。經由此計畫

送出去的學生，他們拿到博士學位後，必須在5年內返國，教育部會建立管道媒合這些人成為國內大學的師資。

姚立德指出，「台灣菁英獎學金計畫」明年首度實施，學生每年獲得的獎學金及領獎學金的年限，都會比現行「公費留學」好，但詳細內容要規畫完後才公布。明年「台灣菁英獎學金計畫」將送2、30位學生出國讀博士，之後逐年增加，往後每年以送出100個人為目標。

至於「公費留學」，姚立德說，未來這個制度還在，明年會維持不變，但之後名額逐步減少，將一些資源移到「台灣菁英獎學金計畫」，以更符合國內大學的發展需求。

(中時 )