2018年08月06日 14:53 中時電子報 邱文秀

故宮前抗議陳其南被警狠搶文宣 白盟:民進黨的言論自由呢?

新任故宮院長陳其南昨日上任立刻宣示，台北故宮要做「台灣民眾的故宮」，當場被媒體質疑，事後也引起諸多批評。「白色正義聯盟」昨貼出一段影片，一位男子在故宮前舉紙板抗議院長陳其南，卻被警察粗爆搶下文宣並要查看政見。白盟問，民進黨不是強調言論自由?

故宮院長陳其南新官上任立刻宣示，台北故宮要做「台灣民眾的故宮」，現場立刻被媒體質疑，認為陳其南的說法沒有經過調查，陳其南則反駁，「現在大家看到的都是北京的分院，這個不需要調查。」一語即見陳其南的「政治正確」。

「白色正義聯盟」昨貼出一段影片，一位男子安靜在故宮前舉紙板抗議院長陳其南，上書「反對故宮地方化，陳其南無知不能出任院長」。兩位警察上前盤查，接著一把搶下他手中抗議文宣，並再三要他秀出證件。男子想搶回文宣未果，氣得跟警察理論「我表達意見不就這樣嗎?」

白盟表示，看到這影片，覺得還滿生氣。一個人乖乖在那抗議，為何要被搶文宣？這幾年民進黨不是強調言論自由，怎麼粗暴對待大觀抗議者，也粗暴對待忠烈祠抗議者。

並說，1. 政府規定，保障人民集會權利，要不然太陽花怎麼不搶他們東西？怎麼不叫每個人出示證件

2. 李永得上次被盤查，警察會這樣對他嗎？可見這位警察執法出現瑕疵

警察合法執勤部分，我們絕對支持，但這種粗暴對待，絕對譴責。而且根據律師告知，刑法第304條以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處三年以下有期徒刑。據了解，被害人委請律師處理中。

網友留言「燒國旗無罪 舉標語犯法 ?」、「潑漆不敢抓，拿標語的抓，好厲害喔，肯定不是臺灣人來的」、「可以告這警察公然搶劫嗎？」、「台灣現在的狀況比戒嚴時代還可怕。」、「 潑漆、燒國旗時，這些執法者都殘廢、眼瞎了嗎！」、「獨裁者空心菜不是說不滿意可以大聲, 可以拍桌 !」、「法輪功敢這樣對待嗎？」

(中時電子報)