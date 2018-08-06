看職棒要小心了 新莊登革熱向人口密集區擴散

新莊區瓊林里只要被查出有孑孓的積水容器將被開罰3000元起跳。（疾管署提供）

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新北市新莊區登革熱疫情持續擴大！繼瓊林里出現2波共有6例登革熱病例之後，日前病媒蚊飛越隔壁人口密集的興漢里，越區叮出2例新增病例，前往新莊棒球場看球的民眾也要提高警覺，今年以來新莊區已累積8例創下3年來新北市新高紀錄。

新北市在2015年出現87例本土登革熱、2016年沒有任何病例、去年在鶯歌區有6例，今年集中在新莊區的群聚，目前累積了8例，而且疫情還在延燒中，地方衛生單位將祭出重罰，未來在瓊林里只要找出有孑孓的容器將會開罰3000到1萬5000元。

疾管署今（6）日公布新莊區新增2例本土登革熱病例是興漢里50多歲男性及40多歲女性，兩人為夫妻，近期均無出國史，分別於8月1日、2日陸續出現發燒、關節痛、骨頭痛等症狀就醫，經當地耳鼻喉科醫師懷疑登革熱而通報檢驗確診（其中1人檢驗為登革病毒第二型）。

這2名個案沒有瓊林里活動史，不過，興漢里距瓊林里熱區約1公里、而且型別亦為第二型，不排除本次疫情已由瓊林里經過蚊子擴散至鄰近里別的情形，確切感染源仍調查中，目前2人居家隔離中。

因應新莊區本土登革熱疫情，防疫人員持續於新莊區瓊林里、興漢里與周邊里別執行孳生源調查、清除及噴藥等防治工作，昨日疾管署、國家衛生研究院在興漢里個案住家周圍100公尺發現11個有斑蚊孑孓的積水容器，包括花瓶、盆栽底盤、水桶、水甕與保麗龍箱盤等。

疾管署副署長羅一鈞表示，新莊區的登革熱疫情朝向人口密集的地區擴散，民眾要特別注意住家的清潔，尤其病媒蚊的卵在乾燥容器內可存活3到6個月，所以民眾消除積水容器、並要用刷子洗淨。

疾管署今（6）日下午將會邀集環保署、台北市與新北市政府、國衛院及專家學者等召開「登革熱疫情專家諮詢會議」，針對北部本土登革熱疫情的病媒蚊防治、病例通報診治策略提供建議，希望及早控制疫情。

(中時 )

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