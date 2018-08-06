中市「托育一條龍」升級 比中央新制更優惠

台中市長林佳龍6日在市政會議表示，不論新舊制，台中托育預算只增不減。（盧金足攝）

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台中市府社會局長呂建德強調，台中市獨有的托育一條龍政策，相較中央新制《準公共化托育》更優惠。（盧金足攝）
台中市教育局長彭富源指示，在市府同時輔導私幼轉型準公共化機構下，預計2022年達到公立國小「校校有幼兒園」。（盧金足攝）

台中「托育一條龍」升級2.0進階版，補助只增不減！台中市長林佳龍6日表示，財政部所得稅法修正後，家長接受托育服務，可從所得稅加以扣抵，提高學齡前幼兒特別扣除額由2.5萬提高到12萬，市府估算，全市受惠人數將達12萬人，受惠戶數是9萬戶。社會局長呂建德指出，台中市專有的托育一條龍政策，2至3歲幼兒送到托嬰中心，及2到6歲幼兒居家托育，市府持續給予托育補助每月2000元至3000元，相較中央新制《準公共化托育》更優惠。

林佳龍也向中央喊話，各縣市可能在社會福利產生良性競爭，或出現競合關係，但應避免調高地方的負擔，而且社福是地方自治，不能造成太大的「社福移民」。

台中市政府今天舉行市政會議，由社會局長呂建德、教育局長彭富源針對「托育一條龍2.0：打造最友善的育兒城市」及「中央準公共化托育政策在2-5歲幼兒之實施」分別進行專案報告。

林佳龍表示，台中市正推動進階版的「托育一條龍」，行政院參採台中的經驗，從善如流，將地方經驗納入，托育補助將可直接提供家長，再繳交托嬰中心或保母費用，免除一些報帳等文書作業的麻煩跟可能滋生的問題。

他也向中央喊話，各縣市可能在社會福利產生良性競爭，出現競合關係，但應避免調高地方的負擔，而且社福是地方自治，不能造成太大的「社福移民」。

針對中央新制受益人數，林佳龍說，中央準公共化托育讓0到2歲全市1萬6897名幼兒受益，新的政策把餅做大，涵蓋率增加，也放寬標準，加上台中原先「托育一條龍」受益人數2萬7755人，受益人數總共達4萬4652人。

不僅如此，台中托育預算也從原本舊制的經費1億3306萬500元加上新制所需1億2501萬4500元預算，總補助預算來到2億5807萬5000元。

「不論新舊制，台中托育預算只增不減！」林佳龍強調，持續編列經費用在興辦公托或增加托育補助，也間接提供給需要提高成本的業者或偏遠的家庭，讓台中「托育一條龍」政策升級2.0進階版，帶領各地方朝台中經驗前進。

此外，行政院財政部所得稅法修正後，家長接受托育服務，可從所得稅加以扣抵，提高學齡前幼兒特別扣除額由2.5萬提高到12萬，市府估算，台中市受惠人數將達12萬人，受惠戶數是9萬戶，明年報稅將享有較高的扣除額度。

因為各縣市的托育費用不一，補助越多可能將市場價格拉高，林佳龍建議，配套就是必須做好夥伴關係，讓政府、家長跟業者三方都可以支持平價、可及的托育政策，政府帶頭實施「負擔的起」的托育，讓一般中產階級可以負擔，中低收入戶給予高額補助，社會因此產生重分配效益，縮短貧富差距，讓每個人都有生養育的權利。

呂建德指出，所得稅率達20％只占全台中人口約10％極為少數，換句話說，90％的人都可以符合綜合所得稅20％以下的托育補助條件，此外，台中托嬰（育）補助直接補助家長，不會發生保母或托育機購「補多少、漲多少」的情況。

台中成立價格管制委員會，分區依當地物價指數等條件訂定合適收費上限，採平價收費，家長托育費用全台最低廉。

「台中市獨有的托育一條龍政策，相較中央新制《準公共化托育》更優惠」，呂建德進一步說明，2至3歲幼兒送到托嬰中心，及2到6歲幼兒居家托育(保母)，市府仍持續給予托育補助每月2000元至3000元，這是中央新制沒有的。

對於未來的托育一條龍2.0進階版，台中市除了將中央準公共化托育銜接「托育一條龍」，也將做好擴大公共化供給，包括公托、社區公托家園倍增計畫，逐步達到一區一親子館，建立友善托育城市。

教育局長彭富源指出，公共化托育包括公幼、市幼、學校附幼、非營利幼兒園等，針對學校設立公幼，2014年前3年間設立32班，市長上任後已設立達63班公幼，未來偏鄉或老舊校舍重建後，將成長至131班，持續倍增；在市府同時輔導私幼轉型準公共化機構下，預計2022年達到公立國小「校校有幼兒園」。

(中時 )

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