床戰同門師兄！新人羞喊 「躺不下去」

新瑤推出新單曲〈不散不見〉。（東聲唱片提供）

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新瑤推出新單曲〈不散不見〉。（東聲唱片提供）
新瑤推出新單曲〈不散不見〉。（東聲唱片提供）

歌壇新人新瑤將推出第二首單曲〈不散不見〉，請來「大賀兄弟」的白帥擔任MV男主角，兩人在MV裡飾演戀人，有不少甜蜜的畫面，但第一幕戲就是「床戲」，讓初次見面才講三句話的兩人就立馬要上陣，新瑤害羞說：「我實在是躺不下去，直到調整心態，把他當成我的弟弟，我才能順利完成！」新瑤和白帥在MV對壘，演出時她枕在白帥胸上、還有搥打他胸膛的畫面，兩人結束拍攝後，白帥帥還傳微信，虛心感謝新瑤在戲劇上的指導，讓她格外欣賞。

〈不散不見〉描述戀情逝去後的重逢恍如隔世，新瑤表示：「愛情是兩個人的事，一個巴掌拍不響，即便分手也是。」又說：「不要因為失戀了就去責怪對方，也要在自身找找原因。希望這首歌能給社會正能量，愛一個人沒有錯，錯的也許是愛的方法不對，一步步的成長和反省，才是朝向真愛的成功方向！」MV請到小師兄白帥來跨刀，新瑤讚他比螢幕看起來更高更帥，見到本人訝異有帶點混血兒的感覺，由於才剛打了招呼就要演出親密戲，尤其是場景就在床上，讓新瑤差點無法切換到「床戲」模式！」

此外，另一幕白帥下廚寵新瑤，新瑤則由後抱上他腰的戲，導演讓兩人自由發揮台詞，當新瑤問白帥怎麼炒飯才好吃？白帥隨口妙答：「就放西瓜、芹菜和水果呀！」不但讓新瑤一聽噗哧就笑出來，全場更是笑翻，炒飯放水果也太有情趣，白帥讓新瑤印象超深刻。

(中時 )

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