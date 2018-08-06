深夜還要等147秒紅燈 北市府挨轟不知變通

2018年08月06日 15:06 中時 陳燕珩

台北市紅燈動輒超過百秒，市議員秦慧珠發現，北市尖峰時段最長紅燈高達232秒，離峰最長也有185秒，若是車流人潮多也就罷了，竟連深夜凌晨都有紅燈長達147秒，等到天荒地老也不見幾輛車通過，多年來民眾怨聲連連，卻不見任何改善，根本是植物人市府。

秦慧珠6日在交通部門質詢指出，台北紅綠燈秒數超長，平日尖峰時段有7處紅燈超過200秒，至善路二段紅燈232秒居首；甚至離峰時間也有紅燈長達3分鐘，承德路七段、石牌路一段路口紅燈達185秒，明明是離峰時間，北市卻有1085個路口超過90秒，比例佔約4成。

更誇張的是，深夜凌晨1點到5點幾乎沒有人車，卻仍有128處紅燈是90秒起跳，其中新明路、成美橋頭常達147秒，內湖路一段、堤頂二段口139秒，大度路三段也有137秒，民眾等老半天，也不見有車輛通過，真的有必要嗎？

秦慧珠進一步說，桃園市前年開始針對夏季時段縮短紅綠燈秒數，友善機車騎士，實施後成效不錯，今年已是第3年擴大實行；新北市去年也跟進，今年針對187處燈號做檢討；反觀北市2016年起就有民眾打1999反映，市府卻不處理。

她強調，國民黨台北市長參選人丁守中曾點出，北市紅綠燈秒數非常不智慧，未依車流人潮調整，若柯市府一直不知變通，面對質疑只會敷衍搪塞，那就讓丁守中來做。

對此，北市交工處長葉梓銓表示，夏季有針對學校周邊調整號誌時間，今年也針對民眾反映改了30幾處，至於離峰和深夜部分，還可以再檢討，但有些路口無法縮短，因需留設必要的行人通行時間，後續會研議盡量縮短秒數。

(中時 )