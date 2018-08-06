搶搭花博商機 星享道酒店推花博菜色

2018年08月06日 15:31 工商 曾麗芳

星享道酒店推花博菜色吸客。（圖／曾麗芳）

星享道酒店旗下各餐廳推花博菜色搶市。（圖／曾麗芳）

搶搭花博列車，台中星享道酒店旗下餐飲品牌皆爭相推出專屬花博菜色，以花博推廣主軸在地食材、在地滋味、在地體驗進行規劃。包括星饗道國際自助餐、珍鑽國際宴會廳、18號麵包，均推出新菜色一起迎接花博的到來。

其中，星饗道國際自助餐顛覆自助餐意象，打造全台最精緻Buffet，把自助餐變精緻了，獨家推出熟成牛排吃到飽、蚵仔寮鮮魚直送等。

此外，即日起至9月底推出「花道繽紛美食饗宴」，特選台中在地食材「麻芛」，與台中楓樹社區合作，把台中人才知道夏季聖品推廣給更多人知道；此外，運用高價海鮮牛角貝打造「金盞麻薏牛角貝」，顛覆一般西式白醬做法，採用日式奶油燒再加入鯷魚與麻薏粉，用鯷魚的鮮和麻薏的苦甘味，襯出牛角貝獨特的甜味；以大度山的甜薯搭配新鮮在地肉品，加上日本櫻花葉端出「櫻花葉伴雞肉甜薯」，獨特的櫻花葉香氣佐上在地食材的鹹甜好滋味。

此外，「花香醬野菇嫩雞」將新鮮香菇入菜搭配現宰雞腿肉搭上特製花香醬，品嚐之後口此留香，多層次的口感與風味；另外，大坑當季綠竹筍，肉質細嫩纖維少，佐以自製玫瑰白玉醬汁，用濃濃的玫瑰香氣襯出綠竹筍的鮮甜。

尤其推薦以台中東勢區桔醬研發出的「桂花桔醬襯燒豚」，特選用小里肌肉，煎烤後搭配東勢桔醬和新鮮桂花做成醬汁，裹著桂花的香氣和桔醬的酸，在口中綻放。

2樓珍鑽國際宴會廳推出膠原蛋白宴迎戰，每道料理皆以天然的食材藉以攝取天然膠原蛋白，像是牛筋、龍膽石斑、鰻魚、雲耳等等，不僅大啖美食，攝取大量的植物性與動物性膠原蛋白，美食、美味、人更美，首推特選菜色為「窯烤富貴炘犇寶」，用歐式麵包包入遵循古法滷製的牛三寶，牛肉軟嫩多汁、牛筋入口即化、牛肚Ｑ彈滑口，為此餐廳明星菜色，皆以桌菜提供，需兩天前預訂。

為迎接父親節到來，星饗道國際自助餐推出「我的英雄爸爸」活動，於8/7-8/10晚餐時段進行大力爸爸挑戰賽，扛得越久優惠越多的活動，超過2分鐘者可享餐價5折優惠。每週二、四也推出專屬女性制服優惠及學生制服8折優惠。

(工商 )