彰縣》員林國宅事件 延燒成選戰攻防！

彰化縣議員曹嘉豪(右四)因公開批評彰化縣政府代為標售員林國宅百貨商場案遭縣府提告，上午召開記者會反擊縣長魏明谷把縣府公器當成私人選戰武器。(謝瓊雲攝)

友善列印
中時
彰化縣議員曹嘉豪(右2)在議會黨團同仁縣議員張東正(左起)、葉麗娟和游振雄等人陪同下，呼籲彰縣府應主動澄清針對國宅議題說清楚講明白，而非藉興訟要人閉嘴。(謝瓊雲攝)
員林國宅一樓與地下一樓百貨商場標售案，拖了20年直到前年中才完成，卻引法一連串糾紛與風波，如今更演變成選戰攻防口水戰。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府工務處3日對員林市長張錦昆、縣議員曹嘉豪，提告誹謗與公然污辱公署，6日曹嘉豪在縣議會國民黨團辦公室，反嗆魏明谷浪費行政與司法資源，把公器當武器，是開民主倒車。縣府回應，本案已進入司法程序，靜待司法調查。

員林國宅百貨商場標售案爭議延燒，演變成選戰攻防！1日晚間曹嘉豪等人在市長參選人游振雄服務處站臺助選，批評縣政府員林國宅事件處理不當，縣府認曹提及「15億賤賣3億」已影響縣府形象與威信而提告。

曹嘉豪表示，價值15億元的國宅商場，最後僅以3.49億元標售，近年員林市改制、184公頃市地重劃，房地產價格攀升，為何縣府不思提出良好行政計畫，也沒主動提出重新鑑價，反而讓與魏明谷私交友好的開發商得標，當然引人非議。

他無奈說，妻子一早進產房待產、9點多二女兒出生，自己卻因被縣府告開記者會、無暇陪產，感謝太太支持體諒和國宅住戶前來聲援；他強調評論皆有所依據，此案紛擾許久，縣府、廠商與住戶告成一團，外界霧裡看花，縣府應主動澄清，提出合理、完整說明，而非不斷興訟要人閉嘴。

律師廖國峻說，縣府受縣議員監督，提告有違「權力分立」，縣府代為標售國宅百貨商場，活化國有資產卻引紛爭，產權雖屬營建署，縣府仍有建議權，標售金額與實際市價行情落差太大，更應向營建署提意見、替人民把關，而非反過來告議員。

(中時 )

高雄》韓國瑜能否翻轉高雄？兩因… 丁守中COSPLAY 工程師巴布 點名…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。