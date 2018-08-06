彰縣》員林國宅事件 延燒成選戰攻防！

2018年08月06日 15:27 中時 謝瓊雲

彰化縣議員曹嘉豪(右2)在議會黨團同仁縣議員張東正(左起)、葉麗娟和游振雄等人陪同下，呼籲彰縣府應主動澄清針對國宅議題說清楚講明白，而非藉興訟要人閉嘴。(謝瓊雲攝)

員林國宅一樓與地下一樓百貨商場標售案，拖了20年直到前年中才完成，卻引法一連串糾紛與風波，如今更演變成選戰攻防口水戰。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府工務處3日對員林市長張錦昆、縣議員曹嘉豪，提告誹謗與公然污辱公署，6日曹嘉豪在縣議會國民黨團辦公室，反嗆魏明谷浪費行政與司法資源，把公器當武器，是開民主倒車。縣府回應，本案已進入司法程序，靜待司法調查。

員林國宅百貨商場標售案爭議延燒，演變成選戰攻防！1日晚間曹嘉豪等人在市長參選人游振雄服務處站臺助選，批評縣政府員林國宅事件處理不當，縣府認曹提及「15億賤賣3億」已影響縣府形象與威信而提告。

曹嘉豪表示，價值15億元的國宅商場，最後僅以3.49億元標售，近年員林市改制、184公頃市地重劃，房地產價格攀升，為何縣府不思提出良好行政計畫，也沒主動提出重新鑑價，反而讓與魏明谷私交友好的開發商得標，當然引人非議。

他無奈說，妻子一早進產房待產、9點多二女兒出生，自己卻因被縣府告開記者會、無暇陪產，感謝太太支持體諒和國宅住戶前來聲援；他強調評論皆有所依據，此案紛擾許久，縣府、廠商與住戶告成一團，外界霧裡看花，縣府應主動澄清，提出合理、完整說明，而非不斷興訟要人閉嘴。

律師廖國峻說，縣府受縣議員監督，提告有違「權力分立」，縣府代為標售國宅百貨商場，活化國有資產卻引紛爭，產權雖屬營建署，縣府仍有建議權，標售金額與實際市價行情落差太大，更應向營建署提意見、替人民把關，而非反過來告議員。

(中時 )