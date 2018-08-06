丁守中COSPLAY 工程師巴布 點名柯P八大爛攤子需上緊螺絲

圖／丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

台北市長選戰激烈，國民黨參選人丁守中今天公布競選主視覺，以「螺絲釘」為主題，強調如今台北市政螺絲都鬆了，螺絲掉一地。他更以一襲連身牛仔褲、橘色英格蘭式格紋長袖襯衫及一雙牛皮面皮鞋等裝扮，COSPLAY英國卡通人物「巴布工程師」(Bob the Builder)，並搬出Bob的名言「Can we fix it？」「Yes we can！」象徵要幫台北市拴緊市政的決心。

圖／丁守中辦公室 提供

丁守中團隊現場並公布一支「市政螺絲鬆了」影音短片，針對大巨蛋、都更、招商、公宅、公托、內湖交通、北藝中心、北部流行音樂中心等柯文哲的八大爛攤子提出嚴重質疑。丁守中也表示，柯文哲的執政成績是一本糊塗帳，但柯文哲做不到的，丁守中承諾說到做到。

丁守中今天召開記者會作了以上表示，他說，沒拴緊的螺絲釘，代表柯文哲市政鬆散的普遍現象，他準備了20年，有著強烈使命感，不僅會拴緊重大建設螺絲釘，也會提出10項，甚至是更多創新的建設，加速台北市政建設和發展，把一年當四年衝，拚台北的驕傲，幫台北上緊螺絲，讓大家知道，「台北未來在手中」。

圖／丁守中辦公室 提供

對造型越來越年輕化，丁守中笑說，不排斥任何競選溝通方式，只要能夠加強溝通，加強讓年輕人可以接觸到競選團隊的訊息、政見，他都支持，都願意多嘗試。但他的本質不會改變，至少不會太荒腔走板，請大家放心。

至於有媒體報導，2020年總統大選，台北市長柯文哲如挑戰大位，支持度與看好度的民調都居冠，儼然成為「台灣最大尾」，丁守中則說，那很好啊，柯文哲去選總統，他來當市長，一定能加速台北市政建設。

丁守中也指出，台北市政最鬆的地方，就是整個行政團隊都鬆了，20多個一級首長先後離柯而去，且還是懷憤而去，大家可以想想看，這到底是柯文哲領導統御的問題，還是這麼多一級首長個別的問題。

(中時電子報)

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