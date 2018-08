丁守中COSPLAY 工程師巴布 點名柯P八大爛攤子需上緊螺絲

2018年08月06日 15:29 中時電子報 綜合報導

台北市長選戰激烈,國民黨參選人丁守中今天公布競選主視覺,以「螺絲釘」為主題,強調如今台北市政螺絲都鬆了,螺絲掉一地。他更以一襲連身牛仔褲、橘色英格蘭式格紋長袖襯衫及一雙牛皮面皮鞋等裝扮,COSPLAY英國卡通人物「巴布工程師」(Bob the Builder),並搬出Bob的名言「Can we fix it?」「Yes we can!」象徵要幫台北市拴緊市政的決心。

丁守中團隊現場並公布一支「市政螺絲鬆了」影音短片,針對大巨蛋、都更、招商、公宅、公托、內湖交通、北藝中心、北部流行音樂中心等柯文哲的八大爛攤子提出嚴重質疑。丁守中也表示,柯文哲的執政成績是一本糊塗帳,但柯文哲做不到的,丁守中承諾說到做到。

丁守中今天召開記者會作了以上表示,他說,沒拴緊的螺絲釘,代表柯文哲市政鬆散的普遍現象,他準備了20年,有著強烈使命感,不僅會拴緊重大建設螺絲釘,也會提出10項,甚至是更多創新的建設,加速台北市政建設和發展,把一年當四年衝,拚台北的驕傲,幫台北上緊螺絲,讓大家知道,「台北未來在手中」。

對造型越來越年輕化,丁守中笑說,不排斥任何競選溝通方式,只要能夠加強溝通,加強讓年輕人可以接觸到競選團隊的訊息、政見,他都支持,都願意多嘗試。但他的本質不會改變,至少不會太荒腔走板,請大家放心。

至於有媒體報導,2020年總統大選,台北市長柯文哲如挑戰大位,支持度與看好度的民調都居冠,儼然成為「台灣最大尾」,丁守中則說,那很好啊,柯文哲去選總統,他來當市長,一定能加速台北市政建設。

丁守中也指出,台北市政最鬆的地方,就是整個行政團隊都鬆了,20多個一級首長先後離柯而去,且還是懷憤而去,大家可以想想看,這到底是柯文哲領導統御的問題,還是這麼多一級首長個別的問題。

