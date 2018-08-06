女嬰溢奶猝死 2保母延誤送醫涉疏失被起訴

2018年08月06日 15:59 中時 陳志賢

3個月大的林姓女嬰，去年9月疑因溢奶猝死，女嬰父母提告照護她的洪姓、張姓保母2人，台北地檢署因法醫研究所、台大醫院鑑定女嬰死因「不同調」，無法判定死因，但認定洪、張2人讓女嬰獨留於臥室，涉有延誤發現送醫之過失，今依業務過失致死罪嫌起訴洪、張2女。

起訴書指出，洪女、張女分別是領有保母人員技術士證、台北市第三社區保母系統保母證，2人共同自去年8月1日受林姓女嬰父母之託，擔任女嬰的保母，在北市龍江路住處托育女嬰。

洪、張明知女嬰僅3個月大，需有人隨時在旁照料，且依兒童及少年福利與權益保障法規定，不得讓女嬰獨處。

去年9月13日早上9時15分許，洪女將女嬰抱至主臥室床上睡覺後，獨留女嬰在房內，亦未隨時查看女嬰睡眠情形是否異常，甚至洪在10時17分一度騎車外出購物，14分鐘後才返家。

10時44分，洪女發現女嬰嘴唇發紫而無心跳呼吸，緊急撥打119報案，洪、張2人並依救護人員電話指示對女嬰進行CPR緊急送醫，再轉送台大醫院急救，但女嬰仍於9月22日晚間，因出生後肺泡充氣不全併發間質性肺炎、支氣管炎致呼吸衰竭死亡。

檢方將女嬰送法醫研究所解剖，發現女嬰喉頭有少量血水，混有少量奶水存留喉溝區，不能排除2名保母為女嬰施作CPR時，致女嬰溢奶，若在病毒感染時，有併發肺炎可能。但台大醫院則有不同鑑定結果，認為無法證明溢奶引發肺炎。

不過，檢方認為洪、張2人均為專業保母，明知女嬰已有翻身能力，應在女嬰睡覺時，適時查看照料，避免發生危險，卻仍留女嬰在臥房，無論女嬰死因為何，2人均有延誤發現送醫之過失，導致女嬰死亡，因此依業務過失致死罪起訴2人。

(中時 )