MLB》洋基9局下致命失誤 美東龍頭夢碎

2018年08月06日 15:54 中時電子報 盧品青

Completing the four-game sweep in fashion!! #DirtyWater pic.twitter.com/EA8Tus6ff7 — Boston Red Sox (@RedSox) 2018年8月6日

洋基在波士頓與紅襪的4連戰慘遭橫掃，首役被打得大敗之後，最後一戰好不容易以4-1領先，終結者查普曼(Aroldis Chapman)卻在9局下砸鍋，讓紅襪殺入第10局並以再見安獲勝。洋基目前落後紅襪9.5場勝差，搶回美東龍頭的希望渺茫。

田中將大主投4.2局K掉9人，他在5局下挨了陽春炮，加上三壘手安杜亞(Miguel Andujar)失誤被人跑上二壘。此時田中已用掉97球，雖然只失1分還是被換下場，無關勝敗。

洋基直到7局上才開啟攻勢打回4分，無奈查普曼控球失靈，9局下居然投出3次四壞球保送擠滿壘包。當時已兩出局，洋基兩次投手丘會議之後都沒換下查普曼，結果猛將馬丁尼茲(J.D. Martinez)的中間穿越安打送回兩名跑者，追到只差1分。

下一棒波格茲(Xander Bogaerts)打成內滾，大家以為比賽要結束了，不料三壘手安杜亞(又是他)傳一壘時發生失誤，紅襪跑回追平分！這是查普曼本季第2度搞砸救援(一半要算在安杜亞頭上)。10局下，洋基換上投手霍德(Jonathan Holder)，最終被紅襪貝寧坦迪(Andrew Benintendi)的再見安以5-4結束比賽。

例行賽剩下52場，紅襪以79勝34敗的氣勢坐穩了美東王座，68勝42敗的洋基僅剩4.1%機率扭轉乾坤，因此只能寄望外卡了。但是美西的運動家、水手都咬得很緊，洋基前方的道路愈來愈艱困。

(中時電子報)