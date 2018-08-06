基隆救國團房舍捐市府　林右昌：與追償不當黨產無關

2018年08月06日 16:18 中時 張穎齊

基隆市長林右昌今（6）日宣布，救國團基隆市團委會年底自願將房舍捐給市府，並強調「與追償不當黨產無關」。（張穎齊翻攝）

基隆市政府推動「獅球嶺入口串聯改善計畫工程」，在高速公路29號橋下打造1500坪的休閒公園，並於今（6）日起正式啟用，市長林右昌前往視察時也宣布，鄰近的救國團基隆市團委會，年底自願將房舍捐給市府，並強調「與追償不當黨產無關」，而救國團基隆市團委會總幹事陳君珩也證實林右昌說法。

林右昌今（6）日出席29號橋下公園啟用儀式，同時也向現場市民宣布，基隆救國團預計在年底就要開始搬遷，原址留下的國有土地，市府將與國有財產署妥善規畫運用，讓原本相對落後的獅球五里地區，成為市區改造的示範區域。

不當黨產處理委員會為追查國民黨不當黨產，將救國團、婦聯會等視為「國民黨附隨組織」，成為鎖定的目標焦點。而位在仁愛區獅球路8號的救國團基隆市團委會，至今已有66年歷史，由於房舍屬於國有土地，救國團不堪租金太貴，所以決定搬遷，並將房舍捐給市府。

「是救國團自願捐助的！」林右昌澄清，救國團因為房舍的租金太貴，不堪負荷，所以才自願搬遷，另尋便宜的地點承租，與追償不當黨產無關；目前救國團房舍是國有財產署的土地，且又有停車場用地，市府將會和國產署進一步討論如何規畫使用。

陳君珩則對此証實，基隆救國團現址及包含停車場在內，每月租金高達20多萬元，價格實在太貴，且現在救國團舉辦的攝影、日文、手語、土風舞等課程教室，都已搬遷到光華國宅，如今現址只剩下辦公室、心學園，不需要太大的空間，所以才打算搬遷。

陳君珩指出，目前已找到仁愛區劉銘傳路1號3樓，來當作救國團的辦公室；另外救國團現址與國財署的租約雖然是到明年底，但如果新址一裝潢好，就會搬遷，並將獅球路的原址地上物捐給市府。

(中時 )