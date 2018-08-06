高雄青年天津學醫遇伯樂 用心行醫回饋鄉里

2018年08月06日 15:57 中時電子報 綜合報導

「我來天津今年已經第15年了，一開始來天津是為了學習中醫傳統文化方面的東西，久而久之，我覺得這可能是一種歸屬感，現在天津已經成為了我的第二故鄉」，來自台灣高雄的台灣青年中醫師黃信凱這樣表示的。

早些年來到天津，剛剛學成畢業的他，其實也曾遇到因相關政策不完善，萌生過想要離開天津的念頭，但是在天津市台聯及市台辦等單位溝通及協助下，解決了他們相關的醫學生的就業問題，並給予了相當的幫助，而黃信凱醫師任職的北門信泰醫院，更是為了這些台灣青年們，在相關部門的支持下，成立了天津台灣青年實訓就業基地，而該院長王遵來除了是黃信凱醫師的老師外，更是他的伯樂。「台灣的醫師，主要他們在服務理念上及技術上，有著他們的優勢，也對於兩邊的醫生交流上有著很好的示範，在就業上，也能夠把中醫的精華優勢，發揮的更好，未來醫院更加打算透過一帶一路，將台灣青年醫師送到海外去，包括加拿大，馬來西亞等地，並透過醫聯體驗的機制，可以讓我們的中華傳統文化的中醫傳播的更遠」。院長充滿著熱枕的說著。

因高雄與天津地緣相近，讓他對天津有著濃濃的歸屬感。

天津的創業及就業條件，讓不少人加入這個大家庭，譜出屬於自己的夢想。平台的搭建，讓同樣來自台灣的醫師們更佳無後顧之憂，在多元化的交流下，也多了更多意想不到的收穫，黃信凱醫師行醫就業，除了突進了海峽兩岸中藥的發展，也增加海峽兩岸的文化交流，更因其專長治療內分泌病，增加了該院對糖尿病的治療，並為廣大的病患帶來了福音。

(中時電子報)