台青赴天津求學就業 見證大時代的機遇與發展

台青選擇留津工作，見證了大時代的機遇與發展。

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中時電子報
綜合報導

13年前在家人和朋友的建議下，台灣青年翁立碩考入天津醫科大學臨床醫學系到天津開啟了他的求學生涯，也開啟了他與天津的深深緣分。求學時，因為擔心無法融入新的生活圈，也因為同學們的熱情，讓他很快消除他的焦慮。在唸書期間，雖然也曾接觸過京、上、廣這些大城市，但在畢業後，卻也因為對天津有著濃濃的情感而選擇繼續留下。

畢業後，順利通過了天津第一中心醫院，擔任該醫院的一名皮膚科醫師，但因為當時的政策及法令相關原因，讓他的就職待遇遇到了些小狀況，翁立碩表示，天津市台辦透過他的反饋，了解相關情況之後，也積極的協調醫院、相關政府單位，解決他在大陸的基本的政策需求，讓他更安心的留在天津工作。

翁立碩覺得天津自古以來就是個港口，對於外來的人口是非常的包容的，可以見到各國的人士，也擁著非常多的異國料理，並且居住起來也是非常舒適的城市，主要是它是宜居城市，對於他的工作及生活上是非常好的環境。

台青翁立碩建議年輕人應該多到處走走看看，確立目標。

對於未來還沒有明確目標跟發展的台灣年輕人，翁立碩則是給了小小的建議，希望年輕人可以多出去走一走看一看，也許就會想到很多以前從來沒有想到的東西，也會看到屬於自己的目標，會有更明確的想法，不管是未來是要創業，還是就學，都是會有助力在後面推動繼續前進。

(中時電子報)

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