85度C創辦人吳政學投資 世界甜點冠軍在台中展店

2018年08月06日 16:06 工商 曾麗芳

陳立喆台中勤美誠品商圈開設甜點新店，甜點造型與口味具特色。（圖／曾麗芳）

造型搶眼的緋紅蛋糕，巧克力製成的玫瑰花被視為甜點界的藝術品。（圖／曾麗芳）

造型漂亮的甜點，每個售價在180-200元之間。（圖／曾麗芳）

獲得2014年全球甜點廚師大賽(GLOBAL PASTRY CHEFS CHALLENGE)世界甜點冠軍的85度烘焙研發部經理陳立喆，因為才華洋溢，深受85度C創辦人吳政學賞識、進而大力支持他，在台中市民廣場旁的中興街、投資打造【L.Z. DESSART】甜點店，日前已正式開幕營運。

陳立喆擅於各種手工法式甜點製作，再加入創新思維後，讓作品更富獨特創意與生命；尤其是手製巧克力與巧克力藝術，更是陳師傅的拿手絕活。甜點店8/3開幕以來，許多造型美觀的甜點、一推出總是被一掃而空。

陳立喆擁有超現實主義的思想與手法，將我們所熟悉的事物形象，透過他出神入化的一雙巧手重新解構、重組，以創新工法突破傳統概念，將甜點藝術發揮到淋漓盡致。他的每項手工作品皆打破五感體驗的基本認知，讓藝術與甜點達到現代與傳統之間的衝突美感，這就是【L.Z. DESSART】的品牌核心：無框架、無設限的甜點概念。

陳立喆是六年級生，剛好介於傳統與潮流甜點的交叉年代，他經歷過早期師傅做大餅時，內餡糖漿是用水果熬煮7-8小時，再封罐浸漬半年的傳統做法。陳立喆承襲了這項傳統工法，將甜點和巧克力結合天然蜜漬水果餡，做成陳立喆獨特地手作台式甜點，就如同臺灣這塊土地上住著閩南人、客家人、外省人、原住民和新住民一樣，多元融合。

陳立喆表示，希望透過他將老師傅的傳統手藝，繼續傳承給台灣的年輕糕餅師傅，讓傳統口味可以邁向國際。

陳立喆小時候因為爸媽在台北工作，沒時間照顧他，於是將他和弟弟兩人交給住在高雄的阿姨夫婦扶養，常被同學嘲笑是被爸媽遺棄的小孩，打架鬧事、翹課偷錢、被老師罵垃圾，阿姨不管怎麼打罵管教都沒有用，直到國中，阿姨苦勸他要培養一技之長，他才開始接觸烘焙這個行業，14歲到麵包店打工，每天在強光下研發練習做甜點，練到雙眼罹患夜盲症，晚上沒有光源的話，幾乎是全盲看不見。

陳立喆因為色弱無法分辨紅色和紫色，他花比別人長的時間去記住顏色；雙手長時間接觸巧克力，摸到手開始過敏，只要碰到巧克力，手上的皮膚就會裂開，經歷種種艱困的考驗，他沒有放棄，繼續堅守甜點烘焙這條路，熱愛甜點製作，85°C創辦人吳政學看見陳立喆的努力與才能，不只鼓勵他勇於挑戰，放手讓他專注比賽，還投資他開設【L.Z. DESSART】無框架甜點店，讓陳立喆自由發揮，一圓創業夢想。

(工商 )