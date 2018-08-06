台灣青年創業糕餅店 成就天津最幸褔的私房甜點

2018年08月06日 16:05 中時電子報 綜合報導

自從京滬鐵路通車之後，北京到天津只要短短半小時，雖然都是直轄市，但卻有著不一樣的生活步調，少了北京那份繁忙的節奏，多了更多生活的恬淡，這也吸引經營糕餅店的李明飛夫妻選擇落腳天津。

這個「飛利西蒂」是一個很幸福的店，我們來這邊取這個名字，就是想要把felcity這個名字，這個幸福的感覺帶給每一個消費客人。台灣青年李明飛表示，因為之前外派到天津從事的是工程研發的工作，並逐漸發現在台灣的工作發展慢慢的受到許多限制，於是就尋找著屬於自己興趣的發展所在，也慢慢的考察了各省市地區，最後選擇落腳天津，並把天津當作自己的家鄉。並不把自己當作一個過客，而是很認真的在融入這個生活。

除了適應了天津的生活步調，更可貴的是在天津找到了愛情，認識了也是做糕餅的老婆，夫妻兩個共同經營麵包店，李明飛負責營運規劃，很多特色包裝來自他的尋尋覓覓，而老婆則負責糕點製作，老板娘趙英苗表示，夫妻倆的目標就是希望做一家甜品店讓人感覺到幸褔。

危機就是轉機，李明飛更堅定了自己創業的信念。

創業之路其實充滿挑戰，在初期的糕餅店就曾碰上大危機，但危機或許就是轉機，渡過了反而可以得到更多，李明飛表示，創業初期，剛好經歷了812大爆炸，因地緣關係，使得自己的店與居住的地方都受到了波及，也導致了當時整體店面處於歇業的狀態，也面臨到經濟來源中斷的情況，當時雖有不少人勸過夫妻兩個離開天津，但是夫妻倆個也受到了天津的民眾給他們溫暖，並且也受到當地台青很多的幫助，陪著他們度過難過。

一次危機，讓李明飛發現，原來創業之路並不是孤單一人，身旁還有那麼多人幫忙支持，並悟出了自己的理念，並且將腳踏實地的堅持自己的夢想繼續堅持下去。

(中時電子報)