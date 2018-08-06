嗆聲PK約到小學生 結局讓他好傻眼

小學生吃完還不忘寫上謝謝。(翻攝自Dcard)

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中時電子報

玩線上遊戲總是會有讓人啼笑皆非的遭遇，一名網友在《Dcard》發文。他指出，這幾天在跟風玩一款手遊，在聊天頻道找人組隊打副本，洗畫面喊了幾次，突然有個人加原PO，以為是要來組隊的，沒想到一加下去，對方居然直接開噴(開罵)！

原PO文(翻攝自Dcard)

雙方一陣言與來往交集後，發現彼此住很近,說好要約出來真人單挑。原PO網友準赴約卻發現對方沒出現，他聯絡對方反被嗆「在路上，哭? 智障才準時」，沒多久有個身高不高的小學生朝自己走來，並質問原PO說：「你就是XX，剛剛不是很兇」...

網友表示，當看到對方是個小學生，心理完全亂了套，還以為會來一個不良少年，居然是一個小孩，原PO只好摸著鼻子轉身想走，但對方突然說：「我要跟我媽講」，網友覺得莫名其妙但還是安撫說：「好啦不然我請你喝飲料啦，喝完你就回家好不好啊??」，小學生竟說：「我要吃麥當勞」，無奈之下網友真的帶著小學生去麥當勞點餐，最後原PO去上了廁所回來只看到，餐盤留在桌上，垃圾上還寫著「謝謝」兩個大字，小學生早已離去...

網友紛紛打趣留言「我的天啊 BL漫的經典情節耶然後你就要get一個忠犬年下攻ㄌ」、「可以約台北的麥當勞嗎?我會自己丟垃圾」、「那個屁孩遇到好人」...

(中時電子報)

文章來源：玩遊戲遇到此生最扯極品屁孩

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