高雄》挺青年創業 陳其邁要孕育獨角獸公司

民進黨高雄市長參選人陳其邁6日與3位新創、微創、文創青年代表座談，發表「我挺你123」青年創業政策。（林宏聰攝）

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陳其邁與3位新創、微創、文創青年代表座談。（林宏聰攝）
民進黨高雄市長參選人陳其邁6日與3位新創、微創、文創青年代表座談，發表「我挺你123」青年創業政策。（林宏聰攝）
民進黨高雄市長參選人陳其邁6日與3位新創、微創、文創青年代表座談，發表「我挺你123」青年創業政策。（林宏聰攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁6日與3位新創、微創、文創青年代表座談，發表「我挺你123」青年創業政策，藉由城市級投資公司、單一服務窗口提供協助，為海洋城市吸引更多有冒險精神的創業家，希望孕育出高雄第1家獨角獸公司。

陳其邁6日上午與青年創業代表游子昂、藍炯銘、孫義智對談，三人表示，創業過程中尋找資金、跑行政流程都常遇到困難，需要政府協助，游子昂更表示，3年前創立「格外農品」光為了租閒置空間開公司，就被教育局及各級學校當皮球互踢，更遑論其他。

陳其邁提出「我挺你123」政策，包括「1個服務窗口」、「資金、資源雙管協助」、「實現新創、微創、文創3種青創」，他說要以在地全球化的精神組成「高雄隊」，協助青年創業品牌行銷國際。

他進一步解釋，將成立跨局處創業單一窗口，簡化相關行政業務申辦流程，並將高雄銀行轉型成新創銀行，提高青年創業貸款額度、降低利率，成立城市級投資公司，選定表現績優的青創團隊大力扶植。

資金協助之外，陳其邁也預計以共享工作模式、與企業合作成立孵化器、加速器協助創業團隊，希望讓他們能夠獲得更多天使投資人青睞，「年輕人最需要的是膽識，市府則給予機會，說不定高雄也能培育1隻在地生根的獨角獸公司！」

(中時 )

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