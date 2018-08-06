彰化地檢署檢察長化身「反賄選列車長」

2018年08月06日 16:17 中時 鐘武達

彰化地檢署檢察長黃玉垣扮演反賄列車長，帶隊宣導反賄選。（鐘武達攝）

彰化地檢署檢察官宣導反賄選身段很柔軟，還被民眾誤以為是候選人在拜票。（鐘武達攝）

彰化地檢署在溪湖糖廠的反賄選宣導，還請民眾吃枝仔冰。（鐘武達攝）

反賄選列車起行！彰化地檢署6日在溪湖糖廠舉辦「坐火車吃枝仔冰反賄清涼一夏」活動，檢察長黃玉垣扮演列車長帶領遊客搭乘反賄列車展現反賄選決心，同時邀請民眾到地檢署臉書臉書專頁按讚響應「不賣票、不買票、沒有暴力」就送枝仔冰，誓言今年將是彰化人最有尊嚴的一年。

年底彰化縣五合一選舉選情激烈，隨著選舉日逼近，賄選與暴力介入的情資不斷傳出，彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強指出，目前檢警調受理的疑似賄選案件累計已經有40多起，其中包括招待旅遊、請客吃飯等變相的賄選行為。

彰檢為有效杜絕賄選與暴力，宣導的腳步馬不停蹄，近月來除了由檢察官結合各警察分局深入各選區舉辦反賄選座談會，檢察長黃玉垣更親自當起宣導的火車頭。

黃玉垣領軍與溪湖糖廠經理曾吉松、犯罪被害人保護協會彰化分會主委吳志郎主委、彰化縣榮譽觀護人協進會理事長徐世育帶領數十名觀護人搭上溪湖糖廠「五分仔火車」改裝的「反賄列車」，隨著汽笛聲響起，反賄選列車也宣告正式啟動。

(中時 )