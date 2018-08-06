指揮數位化 民間企業捐贈桃園市消防救災車

2018年08月06日 16:24 中時 葉臻

聯倉交通公司攜手艾克爾先進科技公司，分別捐贈1台價值250萬元的指揮救災車給桃園市政府消防局。（葉臻攝）

救災指揮車相當於有中控功能的行動辦公室。（葉臻攝）

聯倉交通公司與艾克爾先進科技公司分別捐贈1台指揮救災車給桃園市政府消防局，未來將配置於第2、3大隊，提升救災時效性。（葉臻攝）

聯倉交通公司與艾克爾先進科技公司，6日分別捐贈1台價值250萬元的指揮救災車給桃園市政府消防局，由桃園市長鄭文燦代表收受，未來將配置於第2、3大隊，提升救災時效性，鄭文燦表示，桃園市有1萬1000多家工廠，因此環保及消防的負擔較重，消防救災能力近年不斷提升，市府也會持續強化這方面的能力。

桃園市消防局指出，局內原本僅有第1、2大隊有救災指揮車，在聯倉交通和艾克爾分別捐贈後，3、4大隊也各有1台救災指揮車，裡面包含視訊、資訊、通訊的三訊合一系統，在出勤時能使用，例如2級以上的火災現場，大隊幕僚能在車內傳送即時資訊，讓大隊長指揮作戰，藉此縮短救災時效。

消防局表示，救災指揮車相當於有中控功能的行動辦公室，未來將把救災使用的資通設備放在車內，包括電腦、平板、列表機、WIFI、GPS和無線電通訊基地台，指揮帳棚架則會在車子旁成為一個指揮體系，利用雲端連線以無人空拍機掌握火場情勢，讓指揮官到火場前就可掌握火場資訊並做正確判斷。

鄭文燦強調，聯倉交通董事長呂學祺及總經理呂學萬長期關心消防及警政議題，是桃園在地的模範企業，捐贈的救災指揮車將配置於消防局第3大隊，提升南崁都會區與大園觀音濱海區的救災指揮整合能量，艾克爾先進科技則是美商半導體封測公司，目前在龍潭及新竹設廠，此次是由台灣區總經理馬光華主動捐贈救災指揮車1輛，將配置於消防局第4大隊，強化南桃園平鎮、龍潭區及大溪區整體救災指揮機動性。

(中時 )