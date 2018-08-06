指揮數位化 民間企業捐贈桃園市消防救災車

救災指揮車相當於有中控功能的行動辦公室，指揮帳棚架則會在車子旁成為一個指揮體系。（葉臻攝）

友善列印
中時
聯倉交通公司攜手艾克爾先進科技公司，分別捐贈1台價值250萬元的指揮救災車給桃園市政府消防局。（葉臻攝）
救災指揮車相當於有中控功能的行動辦公室。（葉臻攝）
聯倉交通公司與艾克爾先進科技公司分別捐贈1台指揮救災車給桃園市政府消防局，未來將配置於第2、3大隊，提升救災時效性。（葉臻攝）

聯倉交通公司與艾克爾先進科技公司，6日分別捐贈1台價值250萬元的指揮救災車給桃園市政府消防局，由桃園市長鄭文燦代表收受，未來將配置於第2、3大隊，提升救災時效性，鄭文燦表示，桃園市有1萬1000多家工廠，因此環保及消防的負擔較重，消防救災能力近年不斷提升，市府也會持續強化這方面的能力。

桃園市消防局指出，局內原本僅有第1、2大隊有救災指揮車，在聯倉交通和艾克爾分別捐贈後，3、4大隊也各有1台救災指揮車，裡面包含視訊、資訊、通訊的三訊合一系統，在出勤時能使用，例如2級以上的火災現場，大隊幕僚能在車內傳送即時資訊，讓大隊長指揮作戰，藉此縮短救災時效。

消防局表示，救災指揮車相當於有中控功能的行動辦公室，未來將把救災使用的資通設備放在車內，包括電腦、平板、列表機、WIFI、GPS和無線電通訊基地台，指揮帳棚架則會在車子旁成為一個指揮體系，利用雲端連線以無人空拍機掌握火場情勢，讓指揮官到火場前就可掌握火場資訊並做正確判斷。

鄭文燦強調，聯倉交通董事長呂學祺及總經理呂學萬長期關心消防及警政議題，是桃園在地的模範企業，捐贈的救災指揮車將配置於消防局第3大隊，提升南崁都會區與大園觀音濱海區的救災指揮整合能量，艾克爾先進科技則是美商半導體封測公司，目前在龍潭及新竹設廠，此次是由台灣區總經理馬光華主動捐贈救災指揮車1輛，將配置於消防局第4大隊，強化南桃園平鎮、龍潭區及大溪區整體救災指揮機動性。

(中時 )

小客車闖入鐵軌 台鐵平溪菁桐短… 中和八旬翁疑因久病厭世 跳樓輕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。