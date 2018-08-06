賴清德：提平均薪資5萬是讓勞工據此跟資方談薪水 網友噓翻

2018年08月06日 16:28 中時電子報 邱文秀

行政院長賴清德今上YahooTV現場問到飽，針對育兒津貼、稅改等問題一一解釋。對於當初五一勞動節時提到勞工平均月薪近5萬的說法，被外界大肆批評。賴清德解釋，提這數字對勞工朋友有幫助，等於政府跟資方說「你有賺錢啊」、「不可以給太低的薪水」，可以據此跟資方談薪資。PTT網友狂噓「功德王又在說幹話」。

行政院長賴清德於今年5月1日勞動節前夕說了一句「勞工平均薪資逼近5萬元」，引起網友熱議，賴清德今上YahooTV現場問到飽被問到相關議題，他大笑說「這個事情我好像被罵慘了」。他解釋，當時是五一勞動節前，他在頒獎時說到好幾個指標，勞工平均收入創歷史新高，達4萬9989元，是其中一個經濟指標，很多人會覺得這數字是真是假，或者是覺得我領這麼低薪水，會有很多情緒延伸出來。

賴清德解釋，其實我提這個，是跟去年、前年甚至之前比，是同一段時間比較，表示我們進步了。如果你往好的方向想，或作好的利用，其實對勞工朋友有幫助，等於是政府跟資方說「你有賺錢啊」、「不可以給太低的薪水」，現在總平均薪資是多少，等於是告訴資方社會現在的行情。

賴清德說，這樣讓勞工就職和資方談薪資時，可以有根據的跟資方要求，其實目地是這樣，不過台灣社會一定會有不同角度，批評他也都接受。但社會對他的批評，並不是他的本意。

他解釋，有些人覺得政府沒有深刻體會到基層勞工心聲，但我們的經濟指標根據以往同一個相比，是有進步的。資方應該要心理有數，勞工跟資方談判薪水有一個比較好的條件，用意是這樣。

PTT八卦版網友對此說法則留言「請滾下台做功德」、「語畢，哄堂大笑」、「功德院當之無愧」、「你老闆蔡英文說要靠自己欸」、「說個笑話 跟資方談薪水」、「你修惡勞基法當資方打手還好意思說」、「公司有沒有賺跟平均五萬沒關好嗎 賴是白痴?」、「功德王又說幹話」、「還笑得出來 哪裡好笑? 資方部長?」、「幹話賴一天不講幹話會怎樣嗎？」

(中時電子報)