謝立功移民署前抗議 放話讓蔡英文走不出大門

包括中華兩岸婚姻協調促進會等10多個民間團體，6日下午點赴移民署抗議綠委蔡易餘發言歧視陸配。〔謝明俊攝〕

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前移民署長，也是現任國民黨基隆市長候選人謝立功，也到移民署聲援抗議團體。〔謝明俊攝〕
抗議民眾要求蔡易餘公開道歉，否則下台。〔 謝明俊攝〕

綠委蔡易餘發言歧視陸配一事，引發渲然大波，包括中華兩岸婚姻協調促進會等10多個民間團體，於6日下午2時前往移民署抗議，國民黨基隆市長候選人，也是前移民署長謝立功特別趕來聲援，形成前移民署長抗議現任署長的特殊畫面，謝立功要求蔡易餘為他的不當發言公開道歉，並將臉書貼文移除，並要求蔡英文主席約制民進黨內不當發言，否則將發動全國陸配、外配遍地開花，讓蔡英文走不出大門。

6日下午前往移民署抗議的民間團體，包括了中華兩岸婚姻協調促進會等10多個團體，針對民進黨立委蔡易餘對陸配歧視言論表達抗議不滿，要求蔡易餘公開道歉，否則下台，群眾並要求執政的民進黨，停止政治抹黑，身分證6改4等訴求。

基隆市長候選人謝立功，也是前任移民署長，特地趕來移民署聲援抗議群眾，許多移民署人員得知老署長來抗議，特底跑到一樓大門前和謝立功致意。謝立功表示，蔡英文不要以是蔡易餘個人發言作為搪塞，要確實重視陸配、外配權益，不要拿陸配權益祭旗，他要求蔡易餘公開道歉，並撤下臉書不當發言，否則將發動全國各地陸配，遍地開花。

(中時 )

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