非洲豬瘟傳播入台？ 學者：關鍵在人

2018年08月06日 17:01 中時 游昇俯

中國瀋陽發生首例非洲豬瘟疫情，台灣養豬業嚴陣以待。因非洲豬瘟病毒的環境耐受性強，在PH酸鹼值4至13間皆能存活，在冷凍肉品中甚至可存活長達1000天。台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗提醒，雖然非洲豬瘟病毒對人體無害，不會傳染給人，但病毒可以在人體黏膜存活到一周時間，兩岸交流頻繁，人體很容易就成為傳播的媒介。

「不要以為東北距離我們很遠，病毒的傳播很難講，控制不好就會蔓延，」賴秀穗表示，非洲豬瘟病毒是透過接觸傳染，排泄物、廚餘或帶毒豬肉上都可能有病毒存活，「即使疫情控制得好也不能掉以輕心。」

他說，台灣有很多人在中國養豬，養豬場較髒亂，病毒隨灰塵飛揚，若是吸入鼻子沾附在黏膜，存活到一周沒問題，當人回台再進到自己養豬場，就有可能傳染給豬隻；賴秀穗提到，病死豬應該掩埋或焚燒，他擔心大陸撲殺豬隻後沒妥善處理，可能回頭再給人食用，病毒也有機會靠人體傳播。

農委會家畜衛生試驗所副研究員鄧明中也指出，非洲豬瘟病毒的環境耐受性強，冷藏可存活100天，冷凍可存活1000天，只有透過高溫讓蛋白質變性才能殺死病毒，他說，即使醃製豬肉品中病毒都有機會存活，匈牙利便曾經在旅客攜帶的火腿肉品中檢出非洲豬瘟核酸，證明病毒存在。

賴秀穗並提到，俄國2007年就已出現非洲豬瘟疫情，大陸與俄國緊鄰，但最近才爆出案例，可說是非常幸運；大陸應要趕緊了解病毒從何而來，才能有效防堵，現在透過基因比對，應該不難做到。

賴秀穗說，過去不曾發生過類似案例，非洲豬瘟與一般豬瘟症狀類似，但非洲豬瘟沒有疫苗，全世界目前7億多頭豬，中國就有4億4千多頭，佔了一半以上，不可不慎；他認為，防疫重點在查緝走私，過去口蹄疫爆發就是因為走私畜產品引起的，現在台灣都會強制施打豬瘟疫苗，若發現豬隻發燒達41、42度，皮膚、耳朵、鼻子有出血等症狀，開始大量死亡，就要注意了。

(中時 )