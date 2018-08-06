供不應求 中市109年度將達成全市25家非營利幼兒園

台中市公立幼兒園嚴重供需失衡，市議員陳清龍6日提出質詢，要求教育局盤點學校空間要有主導及強迫性！（陳世宗攝）

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台中市公立幼兒園嚴重供需失衡，引起年輕家長的憂心！市議員陳清龍6日質詢說，這是空間盤整問題，要求教育局盤點學校空間要有主導及強迫性！教育局長彭富源說，該局秉持公私共好原則，以增設非營利幼兒園為主、公立幼兒園為輔，109學年度全市將達到25家非營利幼兒園。

教育局長彭富源6日於台中市議會，針對台中市公共化教保服務進行專案報告，市議員謝明源、李中、張芬郁、邱素貞、李麗華、陳清龍等關心推動狀況。

李中說，台中市至少有15個行政區公私立幼托機構，可收托3-5歲幼童呈供不應求！太平、大里、沙鹿等區域差額更高達1000多名。李麗華指出，非營利幼兒園很不合理，私立要投資，但非營利幼兒園讓給他們BOT去做，家長反應學校部分用公立幼兒園比較可掌握。

陳清龍指出，這是空間盤整問題，主要在各校辦理盤點時常因教學、活動或新設的需求！教育局盤點學校空間時要有主導及強迫性！非營利幼兒園聽起來就很奇怪，為何要強調非營利，公立是非營利、私立就營利，應改為公私合辦來取代！

彭富源說，101年至103年中市公立幼兒園僅增加32班，近3年增加公立幼兒園51班、非營利幼兒園12班共計增加63班；104 至 106 學年度，利用學校餘裕空間已開辦北屯區三光、北區五權、大雅區上楓及潭子區潭秀等 4 間非營利幼兒園，核定招收幼生數 360 人。

今年度在太平區中華國小、烏日區溪南國中、潭子區潭子國中新設3處非營利幼兒園，增加招收270位3歲至入國小前幼生名額；太平區中華國小為該區第1間非營利幼兒園，與溪南國中非營利幼兒園均於8月1日開辦。

(中時 )

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