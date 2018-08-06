NBA》遺憾啊！ 8年前塞爾提克與柯瑞擦身而過

2018年08月06日 16:40 中時電子報 黃邱倫

網友昨天在知名球迷論壇《Reddit》挖出了一段塵封已久的往事，那就是8年前勇士曾經想用史提芬柯瑞與塞爾提克交易隆多，但被當時的綠衫軍總管安吉一口否決，如今若以事後諸葛來看待這件事情的話，塞爾提克真的虧大了。

安吉向來以眼光毒辣著稱，但他在這件事情上面確實是「看走眼」了。一位名为《Miami Heat fan 4 life》的網友在《Reddit》論壇表示，塞爾提克在2012年差點就能引進目前當紅炸子雞柯瑞。

該位網友還引用2012年當時媒體的報導，塞爾提克當時正在尋找交易隆多的可能性，勇士為了延攬隆多，主動將已在NBA征戰3年的柯瑞送到交易平台上，然而塞爾提克對於那時候柯瑞的腳踝傷勢有疑慮而予以否決。

如果以現在的觀點來看，塞爾提克確實是虧大了，但以當初的時空環境來說，隆多是那時候全聯盟最頂級的控衛，連續3年入選全明星賽，而且在2011-12球季場均11.9分、4.8籃板、1.9抄截，還有全聯盟最多的11.7助攻。

反觀柯瑞在2011-12賽季只出賽26場，場均14.7分、3.4籃板、5.3助攻以及1.5抄截，那時候與隆多有著一段差距，安吉的決定並沒有錯，誰知道柯瑞的潛力是如此巨大，如今只能把這段遺憾放在心中。

(中時電子報)