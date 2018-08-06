8選手角逐總決賽 史坦威青少年國際鋼琴大賽7日登場

圖說 2018第4屆史坦威青少年國際鋼琴大賽亞太區決賽評審團與選手共聚一堂，主辦單位史坦威鋼琴台灣總代理功學社音樂中心董事長林志明(前排左一)表示希望能夠透過這個機會讓台灣成為亞太區重要音樂溝通平台。(功學社音樂中心提供)

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第4屆史坦威青少年國際鋼琴大賽亞太區決賽今(7)日首度在台灣蘆洲功學社音樂廳舉行，今年一共有8名來自亞太地區的優勝選手得以晉級到亞太區決賽，年紀最小的則為台灣選手代表石易臻，年紀只有11歲。

史坦威國際鋼琴大賽源自漢堡史坦威音樂節(Hamburg Steinway Festival)，自1984年起每兩年舉行一次，並在當地知名的「萊斯音樂廳」Laeiszhalle演出。自2012年起，亞太各國爭取到一席音樂節的名額，只有在亞太區獲得冠軍，才能代表亞太區參加德國漢堡史坦威音樂節，與日本、中國、比利時、法國、丹麥、荷蘭、德國、西班牙、瑞典的優勝者交流。

亞太區決賽自2012年開辦後，分別在新加坡、馬來西亞吉隆坡舉辦過，前年比賽後，決定由當屆冠軍得主的總代理主辦下一屆，而由於上屆(第三屆)得主為當時16歲的台灣選手沈佳瑩，也才有了今年由台灣功學社音樂中心首次主辦亞太區決賽。

功學社音樂中心董事長林志明表示，8個選手聚集在此接受最終挑戰，他們只有一位能獲得參加2018年9月國際史坦威音樂節的機會，「對我而言，所有選手都已經是贏家，他們能出席今天比賽就是成功的認可。」

亞太區決賽將由台師大表演藝術研究所兼任教授林淑真擔任評審團召集人，邀請國際波羅的海鋼琴大賽創始人波蘭的Waldemar Wojtal，日本武藏野音樂學院教授澤田勝行以及中國廈門大學藝術學院教授李未明擔任評審。

這次入選亞太區的8名好手年紀最大的是17歲，一為曾獲韓國英昌音樂大賽、韓國蕭邦大賽冠軍的韓國選手Kim Hanu，以及吉隆坡ASEAN蕭邦國際鋼琴大賽銀獎的馬來西亞選手Yap Yi Zhe。

菲律賓選手Gregory Cheong 16歲，曾獲菲律賓鋼琴教師基金會鋼琴大賽PTGPFI冠軍。15歲的印尼選手Pieter Gunawan，曾獲新加坡演奏家藝術節與室內樂比賽金牌。14歲泰國的Ariya Laothitipong亦曾榮獲多項大獎，包括倫敦聖三一學院全國青年鋼琴大賽首獎、巴黎國際音樂比賽名家首獎、國際李斯特青年鋼琴大賽首獎、青年音樂家賽金牌以及韓國亞洲國際鋼琴專科節賽金牌。來自越南的Ho Le Dang Khoi 12歲，也曾獲得越南國際鋼琴大賽冠軍，全國青年藝術人才比賽銀牌。

兩名年僅11歲的選手一是新加坡的孟伊瑞雪(Meng YiRuiXue Jessie)，曾獲Kota Kinabalu音樂節首獎、鋼琴與小提琴兩項全國冠軍；另一個則是台灣代表，目前就讀臺北市古亭國小的石易臻。石易臻主修鋼琴，副修單簧管，曾獲台北市學生音樂比賽國小組南區特優第一名。

(中時 )

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