影》反制！陸雷射槍可掃射300m無人機

2018年08月06日 17:00 中時電子報 何宜玲

委內瑞拉總統馬杜洛遭到無人機暗殺攻擊的事件發生後，讓全球都開始關注無人機可能被當作一種致命的新武器，紛紛開始思考到底該如何反制這種小而廉價、卻很難與它進行攻防戰的小型飛行器。事實上，除了美國波音公司研製出多款反無人機的雷射武器以外，美國矽谷當地的公司也有新型的反無人機系統。中國軍工業開發小型商用無人機雷達，可以探測無人機的行蹤，同時還有一款可以打擊300公尺外的反無人機雷射槍。

Meanwhile China’s larger “Silent Hunter” laser can burn through vehicle light armor from a kilometer away https://t.co/p2o2MN341Q pic.twitter.com/Swqj3LQXJJ — Popular Science (@PopSci) July 10, 2018

根據英國《每日快報》(Daily Express)報導，中國保利科技公司(Poly Technologies)研發一款「寂靜狩獵者」(Silent Hunter)雷射槍，可以擊中遠在300公尺外的無人機，成為一種反制無人機攻擊的新利器！

保利公司宣稱，日前成功測試一種新型的警用雷射槍，可以讓警察擊落遠在300公尺外的無人機，成功中止恐怖攻擊。

「寂靜狩獵者」雷射槍主要用於攔截小型無人機。它是一款中國自主研發的低空雷射武器，最大射程達4000公尺。而且它的威力很大，號稱可以在800公尺距離擊穿1公分厚的鋼板，或是在1000公尺距離擊穿0.5公分厚鋼板。

這家防務製造公司的目光瞄準了不斷成長的無人機防禦市場，曾經在哈薩克的軍事博覽會上，展示出一種新的反無人機雷射武器系統。這種先進的「寂靜狩獵者」雷射槍主要用於警方反恐或是軍方防空的範圍。

(中時電子報)