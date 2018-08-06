《與神同行：最終審判》記者會飄「台」味 敬神甜點擄獲六神芳心

河正宇（左起）、朱智勛、金香起、馬東石、金東旭、導演金榮華今出席於台灣舉辦的國際記者會。采昌國際多媒體提供

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時報周刊

台灣影史最賣座韓片《與神同行》，正宗續集《與神同行：最終審判》即將在本週三（8/8）於全台盛大上映。為了感謝台灣影迷對第一集的熱烈支持，台灣片商「采昌國際多媒體」特別邀請導演金容華，率領主要演員河正宇、朱智勛、金香起、馬東石、金東旭等六位主要演員於昨日（8/5）風光抵台，並在昨晚舉辦巨星紅毯見面會，人氣爆棚狂吸3000粉絲包圍臺北市政府市民廣場，讓人讚嘆本片的超強人氣！

《與神同行》第一集在台灣開出近4.9億票房，也是海外地區票房最好的國家，也因為票房亮眼，特別選在台灣舉辦續集《與神同行：最終審判》的亞洲國際記者會。現場有來自香港、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓等國記者共同參與採訪，場面相當盛大。記者會一開始，導演金容華便率領主要演員河正宇、朱智勛、金香起、馬東石、金東旭，親切向在場媒體打招呼，更念念不忘分享昨晚在紅毯見面會上，與台灣粉絲們的熱情互動。

河正宇率先表示南韓比台灣還熱，所以初次造訪台灣的他，對台灣的第一印象竟是「很涼爽」；而第三次來台的朱智勛，則對台北乾淨的街道感到印象深刻；金香起則驚訝自己在台灣有不少粉絲，還有許多人會用韓文呼喊她的名字，讓她備感溫馨；金東旭和馬東石則異口同聲誇讚台灣粉絲特別有禮貌，讓他們感到備受歡迎，十分感動。

主持人黃子佼表示，為了迎接《與神同行：最終審判》中的眾神駕到，主辦單位特別準備在台灣祭神時所會用到的傳統甜點。第一個介紹代表「長壽」的紅龜粿，以此祈求票房長紅；接著又祭出代表「步步高昇」的綠豆糕，預祝票房節節高昇，讓初次見到這些精美甜點的演員們感到相當新奇，最後則獻上一顆「巨型壽桃」。這時主持人跳出來解釋，在台灣以壽桃祭拜神明，有向神明祝壽並祈求闔家平安之意，而3天後（8/9）正是金香起的18歲生日，主辦單位特地準備壽桃提前幫金香起慶生，而這個意外驚喜，也讓金香起相當感動。

記者會上，眾人也被問到如果有機會，是否會選擇接受審判或轉世？河正宇率先表示如果要接受審判的話，導演可能無法通過說謊地獄，導演金容華聽到則不甘示弱地表示：「如果有能言善道的江林公子幫他辯護，現在就死也甘願。」幽默發言引起全場大笑。緊接著，現場請到台灣沙畫藝術家莊明達，現場重現電影經典場景，不僅用沙畫的變化帶領全場觀眾重溫首集情節，技巧出神入化，讓在台上觀賞的導演和明星都讚不絕口，導演甚至數度豎起大拇指比讚。觀賞完砂畫表演的朱智勛表示：「看完電影已經過了一段時間，但在看了沙畫表演後，整個回憶都湧上心頭，再回想電影裡的經典場景，幾度都差點哭出來。」記者會最後，導演也跟演員們用中文跟台灣觀眾喊話，並齊聲在台上大喊「請支持與神同行」！

(時報周刊)

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