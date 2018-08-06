持西瓜刀砍30年鄰居 男辯稱憂鬱症法官不信重判8半

北市大同區陳姓男子持西瓜刀砍殺王男，士林地院審結，依殺人未遂判處有期徒刑8年6月。（報系資料照）

友善列印
中時

北市大同區陳姓男子與王姓鄰居素有怨懟，去年4月中晚間，見王獨自一人推著餐車，返家拿西瓜刀，朝王的頭部連砍3刀，王當場倒地血流不止，送醫後撿回一命。士林地院審結，認陳犯案前、中、後，還能將凶刀丟棄滅證，顯示意識清楚，依殺人未遂判處有期徒刑8年6月。

陳聲稱多年前，王曾經報六合彩明牌害他輸錢，案發前又破壞他的腳踏車和衣物，4月15日晚上11點多，見王獨自一人從夜市推著餐車，因而返家拿西瓜刀，趁其不注意先從背後砍殺一刀，王轉身又朝頭部連砍兩刀，造成頭顱破裂、氣腦等傷勢，王立即大喊救命，他才騎腳踏車逃逸並將凶刀丟棄在淡水河。

陳辯稱，拿刀攻擊只是要嚇唬被害人，沒想到他突然轉頭，不小心劃傷耳朵，並無意要殺害王。辯護人主張，他罹患思覺失調症，且家中兒女也有憂鬱症、躁鬱症，希望能減輕其刑。

但合議庭認為，陳返家取刀，先將刀以塑膠袋包覆掩飾，避免被路人發現，還尾隨從後方攻擊，犯罪後隨即棄刀滅證，都顯示他能辨別從事違法行為。加上台大醫院的精神鑑定，認為他並沒有受到精神障礙的影響，應負完全責任能力。

判決指出，陳僅因相處不睦，以殘暴的手法揮砍手無寸鐵之人，事後也沒有被害人和解，雖然智能狀況不佳，但未達智能障礙，依法判處有期徒刑8年6月，可上訴。

(中時 )

鄰長竟是賊！利用鄰居信任 9年來… 新北警局長走入基層 首站視導板…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。