持西瓜刀砍30年鄰居 男辯稱憂鬱症法官不信重判8半

2018年08月06日 16:59 中時 李文正

北市大同區陳姓男子與王姓鄰居素有怨懟，去年4月中晚間，見王獨自一人推著餐車，返家拿西瓜刀，朝王的頭部連砍3刀，王當場倒地血流不止，送醫後撿回一命。士林地院審結，認陳犯案前、中、後，還能將凶刀丟棄滅證，顯示意識清楚，依殺人未遂判處有期徒刑8年6月。

陳聲稱多年前，王曾經報六合彩明牌害他輸錢，案發前又破壞他的腳踏車和衣物，4月15日晚上11點多，見王獨自一人從夜市推著餐車，因而返家拿西瓜刀，趁其不注意先從背後砍殺一刀，王轉身又朝頭部連砍兩刀，造成頭顱破裂、氣腦等傷勢，王立即大喊救命，他才騎腳踏車逃逸並將凶刀丟棄在淡水河。

陳辯稱，拿刀攻擊只是要嚇唬被害人，沒想到他突然轉頭，不小心劃傷耳朵，並無意要殺害王。辯護人主張，他罹患思覺失調症，且家中兒女也有憂鬱症、躁鬱症，希望能減輕其刑。

但合議庭認為，陳返家取刀，先將刀以塑膠袋包覆掩飾，避免被路人發現，還尾隨從後方攻擊，犯罪後隨即棄刀滅證，都顯示他能辨別從事違法行為。加上台大醫院的精神鑑定，認為他並沒有受到精神障礙的影響，應負完全責任能力。

判決指出，陳僅因相處不睦，以殘暴的手法揮砍手無寸鐵之人，事後也沒有被害人和解，雖然智能狀況不佳，但未達智能障礙，依法判處有期徒刑8年6月，可上訴。

(中時 )