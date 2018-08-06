藍委控邱義仁 找兒子去台杉搞鐽震案續集

2018年08月06日 17:05 中時 周毓翔

國民黨台北市議員參選人游淑慧今天在臉書爆料日前陷入搬錢爭議的台杉投資公司，其投資經理邱南璋恰巧與前國安會秘書長邱義仁兒子同名；國民黨立委賴士葆今也表示，高度懷疑就是同一個人，邱義仁當年在扁政府搞鐽震案，現在讓兒子去台杉搞鐽震案續集。

國民黨立院黨團書記長曾銘宗表示，若仔細看台杉投資管理委員會的成員，簡直是一片綠油油，除了與扁關係深厚的董事長吳榮義外，還有兩名現任的總統府國策顧問何美玥及邱俊邦，還有現任高雄銀行獨董林文淵；賴士葆也強調，何美玥就是當年宇昌案的關鍵角色。

曾銘宗質疑，仔細分析台杉投顧公司的股權結構，國發基金只投資5000萬，佔股權39.68%，其餘是工研院下的創新工業技術移轉股份有限公司7500萬，持股59.52%，以及台銀100萬佔0.8%，國發基金不缺那7500萬，這樣的股權設計明顯是為了規避政府跟民意機關監督。

賴士葆也質疑，台杉管理費收2.5%偏貴，近期許多創投專家都像他表示，行情價只有0.5%，明顯高於行情5倍；而今天他在協調會上詢問有投資基金到台杉的泛公股銀行董事長，要求撤資，該董事長則想以把管理費降低到0.5%來交換繼續留在基金，可見這2.5%是他們隨便喊，這些銀行也隨便給。

賴士葆也指出，台杉生技董事長張鴻仁同時兼任10幾家生技公司董監事職務，如果拿這筆錢反投資這些公司也有利益迴避問題，國民黨團會陸續搜集資料，並且會詳查這些資金是否流入「蔡友友」口袋裡。

(中時 )