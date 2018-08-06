短期銀行跑腿竟是詐騙集團簿手 轉贓手法竟如電影所演

警方逮捕收簿手。（胡欣男翻攝）

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嫌犯利用在超商擔任店長的女友幫忙，將存摺包裹放在超商廁所垃圾桶與塑膠袋間，讓車手前往領取。（胡欣男翻攝）
嫌犯之間的通訊軟體對話，提到要去超商廁所拿存摺包裹。（胡欣男翻攝）
警方追蹤超商物流，循線追出收簿手等人身分。（胡欣男翻攝）
詐騙集團在臉書張貼借貸訊息，實際上是要收集缺錢民眾的存摺與提款卡，作為詐騙之用。（胡欣男翻攝）

刑事局偵查第九大隊破獲台中地區的電信詐欺「收簿手」與「車手」集團，逮捕15人，依詐欺、洗錢與組織罪嫌移送，擴大偵辦，訊後收押10人。警方發現，詐騙集團利用臉書等社群軟體，以短期打工、借貸放款等名義，吸引民眾提供存摺、提款供車手提領贓款，並招攬「收簿手」收集存摺。

刑事局根據165反詐騙專線大數據分析，發現詐騙集團在網路臉書上張貼小額借貸訊息，吸引缺錢民眾洽詢，並要求提供存摺與提款卡才可放款，且提供愈多，可貸款金額愈高。

一旦民眾以便利商店「交貨便」物流寄出，詐騙集團就派出「收簿手」至指定超商領取，再透過「死轉手」方式，將存摺提款卡放置公共場所的廁所、置物櫃，由不認識的車手領走，並以此提領詐欺贓款。

警方追蹤超商物流蒐證，陸續收網逮捕人，查扣存摺41本、提款卡50張、手機及詐欺不法所得新台幣48萬5000元等相關證物。

警方調查，詐騙集團除透過臉書詐騙存摺提款卡外，更透過社群軟體在網路上貼出誠徵暑期短期打工訊息，以「短期銀行跑腿」為名，主打低勞動高報酬，吸收年輕人擔任收簿手，以每日1000至3000元不等報酬，指揮青少年至超商領取包裹，並轉交給車手。

警方提醒，假求職、放款的詐騙暑假愈來愈多，目的都是要騙存摺提款卡，以提領詐欺贓款，而提供帳戶者將被警示凍結，且成為詐欺共犯。

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(中時 )

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