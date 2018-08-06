是甜品更是藝術品 世界甜點冠軍陳立喆讓甜品店變身藝術館

2018年08月06日 17:40 中時 馮惠宜

覓蘋（右）：採兩種不同的蘋果，依各個部位的特性炒、燉、榨與削各別誘出、凸顯。這款作品看似簡單，但卻充滿刁鑽細節，才成就這同時滿足視覺與味覺的甜，耗費近7小時製成，堪稱最複雜與最耗時的作品。（馮惠宜攝）

魚形巧克力：每一顆裡面有包餡，也都是純手工塑形，因為表層巧克力不到1mm，內層甘納修加入不同水果調味，降溫後手工包入內餡塑形，一顆巧克力從無到有需要3天時間，耗時又費工。（馮惠宜攝）

緋紅：巧克力玫瑰花視為甜點界的藝術作品，20片玫瑰花瓣，一絲一縷的精心手作，用手的溫度讓玫瑰花變得繽紛而綻放。（馮惠宜攝）

睽違十年，台灣獲世界甜點冠軍第一人：陳立喆終於再開設甜品店，以自己英文縮寫為名，「L.Z. DESSART」無框架甜點店就位於台中最熱鬧的草悟道商圈，把甜點當藝術品的他每一項甜品都美得令人驚豔，曾經在高雄開蛋糕店黯然收場的他表示，時代不同了，現在社群網站拍照打卡熱潮，他有把握自己能以創新研發的能量為甜品市場開創新局。

陳立喆的創業路十分艱辛，從小不愛讀書的他，國中念放牛班，長輩要他學一技之長投入烘焙，14歲就到麵包店打工，由於每天在強光下練習做甜點練到患夜盲症，且雙手還對巧克力過敏，但這些缺陷卻沒有阻撓他往巧克力工藝前進，十年前在高雄開甜品店，卻因經營不善，只開了兩年數下課；後來在機緣巧合被85度C創辦人吳政學挺攬，更在2014年獲得世界甜品冠軍。

當年他以3D立面以巧克力做成瀕臨絕種的大翅鯨「深海藍畫映」代表台灣獲世界甜品冠軍，擅長以巧克立做造型蛋糕的他這幾年來除為85度C開發多款造型蛋糕，仍未放棄開設甜品店的夢。

新的店在吳政學支持下8月3日展開試賣，以藝術館概念呈現的這家L.Z.DESSART，所有的甜品都像藝術品，像是名為『羽』的甜品用白巧克力雕塑的天鵝，11根白羽毛加上1根黑羽毛，光是天鵝羽毛就一個師父就要耗去1天的時間去完成，如今透過動作拆解分工，一天也只能做出約40個的量，其他還有如櫻桃、蘋果造型的「覓蘋」用炒、燉、榨、削四種手法將蘋果拆解重組，工序繁複。

再次創業，陳立喆說，這是人生是不段挑戰，他認為現下社群網站瘋行，也讓他的藝術甜品有更大的發展空間。

(中時 )