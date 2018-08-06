台加推手劉力學獲貢獻獎章 渴望54年取身分證終實現

2018年08月06日 17:17 中時 陳建瑜

在台居住54年的劉力學（Pierre Loisel），即使對台灣貢獻良多，卻遺憾他「仍是台灣的老外」。不論是推動台灣與加拿大關係，或催生第一台中文電腦，甚至幕後推動台灣廚餘回收，卻都抵不過他今獲頒的「外交之友貢獻獎」，足以讓他獲得渴望已久的身分證。

劉力學是首位惠普電腦台灣地區負責人，並催生第一台中文電腦，但意外的是，他後來在台灣經營農場，並利用廚餘回收當肥料，成為台灣家庭廚餘的幕後推手。

不過，即使如此，高齡79歲的劉力學至今仍無法獲得身分證。劉說，獲得身分證是在做白日夢，因為他一直想拿身分證，但至今「我是台灣的老外」，在家4人，爸爸是老外，你想拿身分證對他影響有多大。

外交部今特別頒贈「外交之友貢獻獎」，將有助劉力學獲得身分證。劉說，「我有一大堆的貢獻不算」，就是這個（獎章）才算。劉手持獎章時，興奮地如獲得身分證一般。

劉力學的兒子劉志中指出，身分證對父親非常重要，因為他直到20餘歲才入籍，原因是他媽媽是台灣人，因此他、他妹妹、他母親都有台灣身分證，「他（劉力學）就覺得被孤立」，從小覺得父親貢獻這麼多，但卻是一個局外人。

劉志中強調，其實台灣有很多人跟劉力學一樣的外國人，但劉力學今很幸運有機會獲得獎章，未來有機會歸化，不用放棄加拿大國籍。

劉力學還有一項鮮為人知的重要貢獻，不僅推動加拿大與台灣關係，還促成加拿大在台設立辦事處。劉力學透露，他在台灣時，加拿大在台灣一點關係都沒有，因此他就集結加拿大人成立「加僑學會」。之後，他運用在加拿大的個人關係，並聯繫熟識的時任北美司加拿大科長章（蔣）孝嚴，溝通許久後，就決定接受成立。

(中時 )