松山慈濟志工孝親祈福會 感人至深

2018年08月06日 17:41 中時 廖德修

台北市松山區慈濟志工5日舉辦「七月吉祥孝親祈福會─《父母恩重難報經》演繹」，透過音樂、戲劇、手語詮釋父母的辛勞，以及子女如何回歸孝道。（圖／慈濟基金會提供）

234位演繹人員全體謝幕，台下觀眾感動起立鼓掌。（圖／慈濟基金會提供）

台北市松山區慈濟志工8月5日舉辦「七月吉祥孝親祈福會─《父母恩重難報經》演繹」，由旅外歌手上官萍、高原演唱揭開手語劇序幕，透過音樂、戲劇、手語詮釋父母的辛勞，以及子女如何回歸孝道。2百多位演繹人員中，有母女檔、也有跨三代，其中有更生人詮釋身處牢獄，並上台懺悔無法見母親的遺憾，現身警惕大家諸惡莫做，行善就對了。

農曆七月是佛教的歡喜月、報恩月，松山區慈濟志工8月5日上午舉辦「七月吉祥月孝親祈福會」，藉由演繹《父母恩重難報經》呈現孝親義涵。由旅居新加坡的歌手上官萍與旅外的太魯閣族歌手高原演唱〈跪羊圖〉：「多少浮雲遊子夢，奔波前程遠鄉里，父母倚窗扉，苦盼子女的消息…」，提醒在座者除了感念父母深恩，也要及時行孝。

《父母恩重難報經》音樂手語劇共有十幕，其中〈子過〉將近10分鐘最長，需要的演員將近1百位。任職某商職學務處的張姓職員與女兒一起同台演出，張職員表示，孩子覺得她參加慈濟活動後回來變溫柔了，而她因為演出後，懂得站父母的立場想，更了解父母對她的恩情。

另一對同台演出的母女檔，還有志工黃瀞嬅與女兒。〈親情〉有段闡釋母親懷胎十月的茹苦含辛，黃瀞嬅在練習時常哭著唱誦偈文。原來黃瀞嬅在懷第二胎時，經歷一直嘔吐、住院安胎、二次大出血，整個懷孕過程處於不安恐懼中，害怕會保不住孩子。也因此在彩排時想到對父母沒有很孝順、和顏悅色，讓瀞嬅感到懺悔。

〈子過〉有一幕「或觸法網牢獄繫，或遭病患難苦撐，父母憐子心悲泣，懷憂成病難割棄…」由5位更生人詮釋。其中一位阿松最大的遺憾，就是母親過世時，人在囹圄無法送最後一程，演繹時他腦海浮起母親去派出所、法院看他的情景。阿松表示，希望透過詮釋《父母恩重難報經》警惕大家，壞事不要再做，行善就對了。

另一位更生人小安因吸毒多次進出監獄，這次參與演繹，希望自己能改變。除了改變與父母的關係、多回去看父母，雖然目前做苦工賺不多，但自己要克制不要再亂花錢，重新再出發。

台上台下同樣感動！台下觀眾中，幾位里長感動不已。陳永昌里長分享要感謝80歲的母親，因為他12歲起，都靠母親辛苦養大，因此全程專注、非常地感動；吳文惠里長表示，感受到應該要趁父母還身體很健康的時候，及時孝敬父母。

慈濟基金會表示，透過舉辦「七月吉祥孝親祈福會」，邀約人人以真誠的心念感念親恩，以開闊的心胸疼惜苦難眾生，運用父母給我們的身體，為人生及社會做一些有意義的事，這就是最大的報恩。

(中時 )